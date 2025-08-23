Mulher do Cariri que se apresentava como "chefe da Interpol" é presa pela PRF em Mossoró (RN)

Foto: Reprodução/Redes Sociais Mulher é natural de Juazeiro do Norte

Uma mulher natural de Juazeiro do Norte, que se identificava como “chefe da Interpol”, foi presa em Mossoró (RN) por uso de documento falso. Célia Soares de Brito, 46 anos, foi abordada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) quando seguia em um carro de aplicativo pela BR-304.

Segundo a PRF, a suspeita também apresentou uma carteira falsa da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O documento não possuía chip, apresentava dados inconsistentes e a inscrição pertencia a um advogado do Paraná. A mulher ainda portava um certificado de posse adulterado, que ela dizia comprovar sua nomeação em cargo público.

A prisão ocorreu após o motorista de aplicativo estranhar a quantidade de bagagens e as versões contraditórias da passageira, que afirmava estar na cidade para assumir um cargo na Prefeitura. Desconfiado, o condutor decidiu levá-la até um posto da PRF, onde a farsa foi descoberta.

De acordo com as investigações, Célia se apresentava em Juazeiro do Norte com títulos incompatíveis, alegando ser desembargadora, promotora, advogada, juíza militar, agente do FBI, chefe da Interpol e até “guardiã da democracia mundial”.

Em frente ao imóvel onde ela diz manter um escritório, no bairro Lagoa Seca, uma placa reforça tais declarações, incluindo o título falso de “chefe fiscalizadora dos ministros do STF”.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Mossoró. Célia foi autuada em flagrante pelo crime de uso de documento falso e encaminhada, na manhã desta quinta-feira, 21, ao sistema prisional do município, onde permanece à disposição da Justiça.