Bolsonaro e filho indiciados

A Polícia Federal (PF) indiciou na última quarta-feira, 20, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), pelos crimes de coação no curso de processo e abolição do Estado Democrático de Direito ao tentar interferir no julgamento da ação penal do golpe, em curso no Supremo Tribunal Federal (STF). O relatório da PF foi enviado ao gabinete do ministro do STF Alexandre de Moraes. Os detalhes do indiciamento foram destaques na edição de quinta-feira, 21, e figuraram na manchete do O POVO.