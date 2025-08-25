"Mal-entendido": Dado Dolabella nega agressão a Luan Pereira e Wanessa Camargo

Foto: Reprodução Instagram/Luan Pereira/Wanessa Camargo/Dado Dolabella Os três envolvidos se pronunciaram em suas redes sociais sobre o ocorrido

Dado Dolabella nega agressão a Luan Pereira e Wanessa Camargo durante uma confraternização do Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, da TV Globo. Em vídeos publicados no Instagram, nesse sábado, 23, o artista negou qualquer ato de violência e disse que a situação não passou de um "mal-entendido" motivado por ciúmes.

Segundo Dolabella, ele foi à festa para encontrar Wanessa, com quem, de acordo com ele, ainda mantinha um relacionamento — apesar de a cantora ter se referido a ele como “ex”.

“Cheguei no final da festa para encontrar a Wanessa para a gente ir para o hotel. Quando estava conversando com ela, entrou um cara na minha frente que eu não conhecia e desceu a Wanessa no chão como se fosse dar um beijo nela. Achei que fosse dar um beijo e puxei para trás”, relatou.

O ator explicou que, ao afastar o homem, não sabia que se tratava de Luan Pereira, colega de Wanessa no programa. “O cara tropeçou em alguma coisa e caiu. Foi um super mal-entendido. Pedi desculpas pessoalmente tanto para a Wanessa quanto para ele. Não houve agressão, não teve violência”, completou.

Luan Pereira: “Levei um empurrão do nada”

O cantor Luan Pereira, também se manifestou nas redes sociais, afirmando que foi empurrado por Dado, mas afirmou que não reagiu. “Acabou que, do nada, eu tomei um empurrão. Tropecei na lixeira e caí no chão. Quando levantei, fiquei sem entender nada. Depois, minha assessora explicou o que aconteceu”, disse.

O cantor ressaltou que não conhecia Dolabella e que não sabia que ele estava no evento. Em outro momento, classificou o ator como “psicopata” e lembrou seu histórico de agressões.

“O cara psicopata que bate em mulher, Deus e a vida cobram lá na frente”, escreveu em um story publicado no seu Instagram.

Pronunciamento de Wanessa Camargo

A cantora Wanessa Camargo também se posicionou sobre o episódio. Em vídeo publicado nos stories do Instagram, ela negou ter sido agredida pelo ex, mas confirmou a crise de ciúmes.

“Houve uma crise de ciúmes por parte do meu ex, Dado, com relação ao meu amigo Luan Pereira, que gerou um momento infeliz. Não houve nenhuma agressão comigo. Estou muito bem! Vamos viver de verdade e dançar muito”, afirmou.