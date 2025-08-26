Governo convoca 501 médicos especialistas para atender em áreas vulneráveis

O Ministério da Saúde selecionou 501 médicos especialistas para atender, a partir de setembro, em regiões vulneráveis do País. Para atuar nos municípios com falta de profissionais da saúde, os médicos receberão bolsas de até R$ 20 mil.

Todos os Estados serão contemplados, mas a maior parte dos profissionais (65%) irá para as regiões Norte e Nordeste. De acordo com a pasta, 993 médicos se inscreveram no edital, que faz parte do programa "Agora Tem Especialistas".

Os médicos vão atuar nas áreas de cirurgia geral, ginecologia, anestesiologia, entre outras. O programa inclui curso de aprimoramento nas principais áreas e três faixas de bolsa, com incentivos para locais cujo acesso a especialidades é mais complexo. Entre os selecionados, 138 estarão na faixa 1, com bolsa de R$ 20 mil; 188 na faixa 2, com bolsas de R$ 15 mil; e 175 na faixa 3, com bolsa de R$10 mil.

Alguns profissionais acabaram não entrando na seleção devido à falta de documentação, como o Registro de Qualificação de Especialista (RQE), exigido pelo governo. Segundo o ministro Alexandre Padilha, esses profissionais vão compor a lista de espera e poderão ser chamados conforme atualização da documentação.

Padilha afirmou que os profissionais que se candidataram têm, em média, 12 anos de formação. "Exatamente aquilo que a gente almejava", disse o ministro, rebatendo as críticas que apontavam que apenas profissionais sem experiência e formação optariam pelo programa.

"Se a gente for ter como única estratégia repetir o que a gente sempre fez, não vamos dar conta desse desafio enorme", afirmou o ministro.

O programa

O programa para reduzir filas de espera por atendimentos especializados foi relançado em maio pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na tentativa de criar uma marca para o governo na área da saúde. Havia uma avaliação de que sob a gestão da ex-ministra Nísia Trindade, a iniciativa, que ainda se chamava "Mais Acesso a Especialistas", não havia decolado.

O "Agora Tem Especialistas" tem como objetivo facilitar o acesso da população a consultas especializadas e reduzir o tempo de espera por diagnóstico e início do tratamento de doenças como o câncer, diminuindo, assim, as longas filas de espera do SUS por procedimentos especializados.

Entre as principais medidas do programa, além desse edital para a oferta de vagas, está a possibilidade de que dívidas do setor privado (planos de saúde e hospitais particulares e filantrópicos) sejam abatidas por meio da prestação de serviços dessas instituições para o SUS.

O governo anunciou também a disponibilização de 150 carretas equipadas para realização de 720 mil pequenas cirurgias e biópsias, 4,6 milhões de exames e 9,4 milhões de consultas. Parte desse atendimento será direcionado a caminhoneiros e serão realizados mutirões em áreas remotas do País, como terras indígenas.

O Ministério da Saúde ainda prevê 3 mil bolsas para formação de médicos especialistas e a criação de novos programas de residência médica em parceria com a Associação Médica Brasileira (AMB).