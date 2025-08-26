Mudança de facção motivou morte de casal no Papicu; mulher estava grávida

Foto: Reprodução/Google Street View ￼CRIMINOSOS da comunidade dos Índios trocaram de facção

O duplo assassinato que vitimou um casal na manhã de sexta-feira, 22, na comunidade dos Índios, no bairro Papicu, em Fortaleza, foi motivado pela decisão de uma das vítimas de mudar de facção. É o que apontou a investigação da 10ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).



Ainda na sexta, quatro suspeitos do crime foram presos em estado de flagrante. Eles são apontados como integrantes da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE).



Francisco Bruno Felipe de Oliveira, o Bruno Gordão, de 36 anos, que foi morto na ação criminosa, também era membro da GDE, mas teria decidido mudar para o Comando Vermelho (CV), o que teria motivado o assassinato.



Já Geane Xavier de Almeida, de 42 anos, a outra vítima do duplo homicídio, era companheira de Francisco Bruno. Testemunhas afirmaram à Polícia Civil do Ceará (PC-CE) que ela estava grávida de quatro meses.



O casal estava na casa onde morava, na rua Rio Verde, quando foi surpreendido pelos criminosos. Após cortar a energia do imóvel e furar os pneus do carro das vítimas, o grupo invadiu a residência e efetuou os disparos.



Os filhos de Geane e Francisco Bruno estavam na casa no momento do crime. Os investigadores da 10ª DHPP ainda apuraram que, antes dos assassinatos, uma mulher foi até a residência do casal perguntar se Geane estava em casa.



Os policiais civis também obtiveram relatos de que alguns dos assassinos usavam balaclavas e portavam pistolas e granadas. Na ação, um dos suspeitos, Diogo Soares e Silva, o “DG”, teria sido baleado na própria mão, provavelmente, de maneira acidental, por um dos comparsas.



Diogo foi apontado como o novo “frente” da GDE na comunidade dos Índios, após Francisco Bruno “rasgar a camisa” da facção. Além de Diogo, foram presos: Antônio José Castro de Azevedo, o “Calango”, Luiz Caion Menezes Barbosa, e Maurício Ferreira Mendes, o “Baeco”.



Antônio José foi preso pela PC-CE na comunidade dos Barreiros, no bairro Cidade 2000. Luiz Caion foi preso pela Polícia Militar na comunidade do Buraco, no bairro Vicente Pinzón.



Já Maurício e Diogo foram presos, também por PMs, enquanto trafegavam em um carro na avenida dos Jangadeiros, nas proximidades do Campo do Terra e Mar. Nenhum deles confessou participação no crime.



Submetidos a audiência de custódia no sábado, 23, eles tiveram a prisão em flagrante convertida para prisão preventiva.



Disputa entre facções na comunidade dos Índios

Como O POVO mostrou na sexta, publicações viralizaram nas redes sociais dando conta de que a comunidade dos Índios, que era dominada pela GDE, havia passado a ser controlada pelo CV. Pichações em referência à facção carioca foram feitas em muros da região.

Nem todos os integrantes da GDE, porém, aceitaram a mudança e, assim, declararam guerra aos ex-aliados. No domingo, 24, um homem foi assassinado na rua Rio Pardo. Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso.

Com esse crime, pelo menos, seis homicídios já foram registrados no bairro Papicu neste mês de agosto. Além do duplo homicídio da sexta, no dia 19 de agosto, um homem foi morto na comunidade da Verdes Mares.

Já em 12 de agosto, um homem foi morto na comunidade do Pau Fininho. E, no dia 7 de agosto, um homem foi morto e outros dois foram baleadas em duas ocorrências distintas no Pau Fininho.

