9,2 mi de habitantes em 2025

O Ceará atingiu a marca de 9.268.836 habitantes em 2025, segundo as Estimativas da População, divulgadas ontem, 28, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Fortaleza segue como a cidade mais populosa do Estado, com 2.578.483 moradores, ocupando mais uma vez, o posto de quarta mais populosa do Brasil. Segundo a nova estimativa, nove municípios cearenses têm mais de 100 mil habitantes. Juntos, eles concentram 45,5% da população do Estado, somando 4,2 milhões de moradores. De acordo com o IBGE, a população brasileira alcançou 213,4 milhões de habitantes em 2025, crescimento de 0,39% em relação a 2024 - 212.583.750 pessoas. (Victor Marvyo, especial para O POVO)