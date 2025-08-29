Black Friday 2025: Seis em cada dez brasileiros querem comprar, diz Google

Foto: David MG | Shutterstock 82% dos brasileiros afirmam que aproveitam o período para realizar algum tipo de pesquisa de preço

Você pretende comprar algo na Black Friday de 2025? Uma pesquisa inédita feita pelo Google aponta que ao menos seis em cada dez brasileiros estão ansiosos para realizar compras durante o evento, previsto para ocorrer no dia 28 de novembro.

Entre aqueles que aguardam ansiosamente pelos descontos, 48% afirmam já ter uma lista de desejos pronta, na expectativa por um preço ameno frente aos dias normais no varejo nacional.

O estudo foi encomendado pelo Google à Offerwise, empresa especializada na realização de pesquisas, e realizado em julho de 2025 com 2 mil brasileiros de diferentes regiões e classes econômicas, por meio de questionários online.

Black Fraude? Brasileiros estão pesquisando mais e monitorando preços antes de comprar

Para além da análise quantitativa dos resultados, o levantamento encomendado pelo Google aponta tendências comportamentais, indicando um consumidor brasileiro cada vez mais atento, criterioso, com foco no planejamento da compra e na comparação de preços, em locais distintos e ao longo do tempo.

Seja smartphones, TVs, roupas, pacotes de viagens ou mesmo serviços estéticos, ao menos 82% dos brasileiros afirmam que aproveitam o período para realizar algum tipo de pesquisa de preço, antes, durante e após as promoções da Black Friday.

Em paralelo, entre 2024 e 2025 houve redução de dez pontos percentuais no total de consumidores que afirmam não comprar na Black Friday por duvidarem da transparência dos descontos oferecidos.

Para a edição deste ano, 7% dizem não comprar na data por receio de serem enganados. O cenário, conforme avaliação do Google, exige das marcas uma atenção ainda maior frente a relação a ser estabelecida com o cliente antes, durante e após as vendas.

“O consumidor da Black Friday está cada vez mais intencional e estratégico, equilibrando compras de alto valor com oportunidades de ocasião. Isso exige das marcas uma visão completa de jornada, com diferenciação além do preço e estratégias para conquistar confiança e lealdade”, destaca Nathalia Camargo, Diretora de Commerce do Google Brasil.

O uso de ferramentas de buscas com suporte de Inteligência Artificial é apontado pelo próprio Google como fator decisivo no fortalecimento do monitoramento de preços feito pelos consumidores que pretendem aproveitar a Black Friday de 2025. Ao menos 10% dos consumidores afirmam usar IA para rastrear, comparar e avaliar ofertas.

“A Black Friday já começou para o consumidor, que está em sua jornada de pesquisa e comparação. As marcas que definirem suas estratégias com antecedência e estruturarem suas contas para extrair o máximo de aprendizado terão uma vantagem competitiva inegável”, complementa Gustavo Souza.

O diretor de Produtos e Soluções Publicitárias do Google Brasil destaca ainda o impacto e o potencial de crescimento da IA na jornada de compra e venda, não apenas na Black Friday.

Os dados já indicam uma mudança no comportamento do consumidor brasileiro e, na análise de Gustavo, essa tendência deve ser acompanhada por uma transformação nas estratégias de venda das marcas.



*O jornalista viajou para São Paulo a convite do Google

Black Friday: 10 dicas para aproveitar | Dei Valor



Mais notícias de Economia