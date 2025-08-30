Legado de Sérvulo Esmeraldo é debatido em encontro no O POVO

Ocorreu na tarde de ontem, 29, no Espaço O POVO de Cultura & Arte a terceira reunião do Conselho de Jovens Leitores de 2025. Reunindo membros de entidades, instituições e movimentos sociais, o evento promoveu a exibição do curta-metragem "A Mulher Barco", do cineasta e fotógrafo Tibico Brasil, e contou com a presença de Dodora Guimarães, presidente do Instituto Sérvulo Esmeraldo. Em momento mediado pelo jornalista Arthur Gadelha, os participantes foram convidados a debater e refletir sobre o legado de Sérvulo Esmeraldo (1929-2017) e as possibilidades da arte e seus impactos na cultura e no patrimônio em Fortaleza. (Líllian Santos)