Erramos: concurso para delegado da PF segue em andamento e cearense passou só na prova objetiva

Foto: Arquivo Pessoal João Victor Moreira Correa, natural de Fortaleza

O advogado cearense João Victor Moreira Correa foi aprovado na prova objetiva do concurso para delegado da Polícia Federal, mas, diferentemente do que O POVO publicou, o certame ainda está em andamento. Portanto, ele não é o mais jovem aprovado como delegado da Polícia Federal.

"Tive aprovação na prova objetiva e segui para discursiva", contou ele ao O POVO nesta segunda-feira, 1º, após a repercussão da entrevista. Na prova discursiva, que teve o resultado provisório divulgado, João Moreira obteve nota inferior ao estabelecido. Contudo, foram apresentados recursos para reavaliação do resultado.

"Os recursos estão bem favoráveis, feitos por uma empresa especializada", conta. "A reprovação na discursiva só ocorre após a divulgação do resultado final, o que ainda não ocorreu".

De acordo com o edital, a divulgação do resultado final da prova discursiva ocorrerá na próxima sexta-feira, 5.

Questionado sobre comprovação de três anos de atividade jurídica ou policial, prevista no edital do certame, João Moreira informou que, até a posse no cargo, caso aprovado nas próxima etapas, ele deve cumprir o requisito.

O POVO também entrou em contato com o Cebraspe, banca responsável pela organização do recurso, e aguarda retorno. O texto será atualizado quando houver resposta.