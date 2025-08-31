Evandro Leitão entrega Areninha e critica José Sarto: "não havia diálogo com Governo"

Foto: Thays Maria Salles/O POVO ￼EVANDRO inaugura Areninha ao lado de Cafu

Durante a inauguração da Areninha Campo do AEC, no bairro Passaré, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), criticou o ex-gestor José Sarto (PDT) pelo atraso na entrega da obra. Segundo a Prefeitura, o equipamento faz parte das 85 intervenções paralisadas na gestão anterior e retomadas pela atual administração, sendo esta a quinta Areninha entregue por Evandro.Na ocasião, o prefeito atribuiu a situação à falta de alinhamento entre Sarto e o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT).





Aproximadamente 100 dias atrás, nós estivemos aqui. Isso aqui era um campo com terra batida. Não existia nenhuma dessas estruturas. Uma briga entre Governo do Estado e Prefeitura. Eu quero dizer que hoje só está se concretizando, só se tornou realidade porque a gente se juntou", discursou Evandro neste sábado, 30.

O chefe do Executivo fortalezense reforçou, em entrevista coletiva, que "não havia diálogo do prefeito anterior com o governador Elmano" e citou outras áreas em que a cooperação tem ocorrido, defendendo que essa aproximação garante mais celeridade na execução de obras e serviços.



"Desde quando eu assumi, tenho tido a humildade de estar pedindo ajuda do governador Elmano e ele sempre disposto, disponível para que isso possa acontecer. E nós tivemos diversos exemplos: na área da saúde, onde a saúde Fortaleza, no final do ano passado e no já no início desse ano, não parou devido à intervenção do Governo do Estado;seja na área da educação, seja na área do esporte, enfim, nós temos várias parcerias", contou Evandro.





Antes de encerrar o discurso, o prefeito disse também: "Vamos continuar trabalhando para fazer investimentos na Aldeota, mas também aqui no Barroso; no Cocó, mas também no Henrique Jorge, lá na Beira-Mar, mas também no conjunto do Ceará. É para isso que vocês me deram a oportunidade de ser prefeito de Fortaleza".

Na campanha eleitoral, Evandro criticava Sarto acusando-o de não atender demandas da periferia, mas olhar para bairros de áreas nobres da Capital.

Sarto rebate

Em contato com O POVO, o ex-prefeito se manifestou por meio de nota da assessoria, mencionando a entrega de mais de 40 Areninhas entre 2021 e 2024 e criticando, entre outros pontos, a falta de diálogo com o Governo.





"Além de não apoiar a gestão Sarto, por pura politicagem, o governador do PT cortou a verba para o IJF, o subsídio para o transporte público e os repasses voluntários para Fortaleza. Mas isso não impediu que a gestão Sarto buscasse outras formas de financiamento", acrescentando a entrega de outras obras nas áreas de saúde, educação, infraestrutura e em diferentes bairros da Capital."

O atual prefeito tem o apoio do governador, do ministro e do presidente. Mesmo assim, não conseguiu colocar remédios e médicos nos postos de saúde e entregar fardamento e material escolar", finaliza a nota.





Inauguração da Areninha contou com entrega de título de cidadão fortalezense a Cafu





O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), vereador Leo Couto (PSB), ressaltou que a demanda pela Areninha havia sido apresentada ainda no início da atual gestão. “O prefeito de pronto nos atendeu para a gente retomar essa obra. Conversei com o governador Elmano também e hoje é um dia muito feliz por estar entregando mais um equipamento que transforma vidas”, relatou.

A entrega contou com a presença do ex-jogador Cafu, capitão do pentacampeonato da Seleção Brasileira, que recebeu daCMFor o título de cidadão fortalezense. Em discurso, ele destacou o papel do esporte na formação cidadã.“Se tem uma coisa que transforma e muda a vida das pessoas é o esporte. E esse esporte se chama futebol. O futebol não é uma simples ferramenta. O futebol é uma ferramenta de inclusão social”, disse Cafu.





Ele também lembrou a própria trajetória em São Paulo. "Se eu tivesse uma areninha dessa lá no Jardim Irene e quando eu comecei a jogar futebol, eu não teria perdido tantos amigos". O pentacampeão disse ainda que a oportunidade pode mudar destinos.

"A maior mentira do mundo é que na favela só existe gente ruim, mas a maior verdade é que falta oportunidade. Dá-se oportunidade a uma criança, se transforma ela num cidadão. Tira a oportunidade dessa criança, você transforma ela numa coisa ruim", afirmou Cafu.



A obra da Areninha teveinvestimento de mais de R$ 2,7 milhões, e inclui vestiário novo, paisagismo, bancos, lixeiras, arquibancada e estrutura com acessibilidade.Durante a inauguração, também ocorreram as finais da Taça das Favelas 2025, organizada pela Central Única das Favelas (Cufa).





Leia na íntegra nota de Sarto:

"A comunicação do prefeito José Sarto informa que foram entregues mais de 40 Areninhas entre 2021 e 2024. Sem falar no maior orçamento para juventude das capitais do Brasil, com programas como o Fortaleza Bilíngue e o Juventude Digital, voltados para capacitar nosso jovens e mantê-los longe do crime.

Infelizmente, o Governador do PT não conseguiu fazer o mínimo, que era garantir a segurança nos equipamentos públicos. Por isso, nós convocamos mais 1.000 Guardas Municipais para melhorar a segurança nos espaços públicos.

Além de não apoiar a gestão Sarto, por pura politicagem, o governador do PT cortou a verba para o IJF, o subsídio para o transporte públicos e os repasses voluntários para Fortaleza.

Mas isso não impediu que a gestão Sarto buscasse outras formas de financiamento e entregasse 24 novos postos de saúde, 34 super creches, 3 hospitais totalmente reformados, a duplicação da Sargento Hermínio, os parques Rachel de Queiroz e das lagoas da Messejana, Mondubim e Opaia, quase 1.000 vias com drenagem, saneamento e piso tijolinho. Além da Ponte Metálica, entregue apesar da incompetência do Governo.

O atual prefeito tem o apoio do governador, do ministro e do presidente. Mesmo assim, não conseguiu colocar remédios e médicos nos postos de saúde e entregar fardamento e material escolar".

