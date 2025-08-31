Ofensiva contra o crime organizado

Foto: o povo capa

A maior ofensiva já feita contra a infiltração do crime organizado brasileiro na economia formal. É assim que as autoridades classificaram as três operações deflagradas na última quinta-feira, 28, contra sofisticados esquemas que atuam da adulteração de combustíveis à lavagem de dinheiro. Investigações revelaram que o Primeiro Comando da Capital (PCC) estava associado a uma rede de organizações criminosas que obtinham lucros de maneira criminosa em todas as fases da cadeia de comercialização do combustível. Os detalhes e desdobramentos das operações da Polícia Federal e da Receita foram destaques na reportagem e manchete do O POVO de sexta-feira, 29.



