Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 01.09.2025: Caminhão bate em VLT no Carlito Pamplona e PM atua para impedir saqueamento, O acidente foi registrado na manhã desta segunda-feira, 1º, no bairro Carlito Pamplona. (Daniel Galber/Especial para O POVO)

Colisão entre um caminhão e um Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) foi registrada na manhã desta segunda-feira, 1º, no cruzamento entre as avenidas Francisco Sá e Tenente Lisboa, no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza.

O acidente aconteceu na Linha Oeste do Metrofor, por volta das 7h40min, próximo ao supermercado Atacadão.

De acordo com apuração do O POVO, o motorista do caminhão trafegava na avenida Tenente Lisboa quando realizou uma manobra proibida na tentativa de acessar a avenida Francisco Sá com destino ao supermercado.

O caminhão estava carregado de produtos de limpeza. A Polícia Militar (PM) estava presente no local para impedir que os materiais fossem saqueados.

No momento em que o VLT passou, a cancela já havia descido e os demais veículos aguardavam parados o equipamento voltar a subir e liberar a passagem.

O maquinista do VLT apresentou ferimentos leves após o sinistro e foi socorrido para um hospital particular, onde segue em atendimento.

Em nota, a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor) informou que o condutor do trem estava consciente e comunicativo, mas precisou ser encaminhado a um hospital de emergência, para avaliação médica, em razão do forte impacto.

Segundo o Metrofor, as sinalizações da passagem de nível estavam em pleno funcionamento no momento da ocorrência. "Assim como neste local, todos os cruzamentos de vias férreas com ruas e avenidas contam com sinalizações que alertam os motoristas sobre a proximidade do VLT", informa.



Ainda de acordo com a Companhia, no primeiro semestre de 2025, houve uma redução de 46% nas ocorrências dessa mesma natureza.

"O Metrofor reforça que parar o veículo rodoviário antes de atravessar a via férrea é obrigação de todos os motoristas, conforme estabelece o artigo 212 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A infração é considerada gravíssima, sujeita a multa e perda de pontos na Carteira Nacional de Habilitação", destaca.

À caminho de um atendimento na rua 24 de Maio, a professora Marineuma da Silva, 54, conta que o trajeto seguia normalmente pelas estações do VLT quando, já chegando na avenida Franscico Sá, escutou a buzina do trem por um tempo prolongado, por mais de um minuto, segundo ela.

"Todo mundo estranhou e, de repente, o impacto (...) Com isso, acredito que o maquinista sacou fora da cabine, porque quando eu olhei ele já estava nos meus pés. Foi o impacto muito grande e a gente teve que ser forte, porque tinha muitas pessoas e idosos, para poder eles não passarem mal", descreve a docente, destacando que as pessoas estavam também preocupadas com o horário em que chegariam no trabalho.

O aposentado João Felinto, de 65 anos, relata que acidentes na região são frequentes. "Já teve até morte aqui; de bicicleta, de carro", pontua.

Linhas de ônibus e trem são desviadas



O Metrofor informou que, por conta do acidente, a Linha Oeste está circulando no trecho entre as estações Álvaro Weyne e Caucaia.

Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) de Fortaleza bloquearam a avenida Francisco Sá e atuaram para dar suporte aos condutores.

A equipe da AMC orientou todos os motoristas - incluindo os condutores dos transportes públicos - a desviarem para a rua Plácido de Carvalho, ao lado do Atacadão.



O POVO também entrou em contato com a AMC para apurar as circunstâncias do acidente. A matéria será atualizada após o retorno das pastas.



Atualizado às 10h

Colaborou Alice Barbosa