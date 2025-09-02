Jornalista do O POVO é homenageada por Conselho Regional de Economia

Foto: Samuel Setubal Segundo o Corecon, a jornalista Irna Cavalcante foi escolhida por contribuir "para a disseminação e informação, ajudando a escrita e a linguagem, além de formar cidadãos críticos através do seu histórico de realizações profissionais".

A jornalista Irna Cavalcante, editora-adjunta de Economia do O POVO e colunista da rádio O POVO CBN, será homenageada pelo Conselho Regional de Economia do Ceará (Corecon-CE) no próximo dia 15 de setembro, às 17h.

A data comemora o Dia do Economista e contará com cerimônia a ser realizada na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece).

O nome da profissional, destaca o Corecon, foi escolhido para a homenagem por contribuir "para a disseminação e informação, ajudando a escrita e a linguagem, além de formar cidadãos críticos através do seu histórico de realizações profissionais".

"Um dos grandes desafios do jornalismo econômico é levar a informação aos mais diversos públicos, de forma didática, acessível, com precisão. Então, é muito gratificante receber essa homenagem do Corecon-CE, entidade de grande relevância para sociedade, o que nos sinaliza que estamos no caminho certo, o da busca pelo jornalismo de qualidade", afirma Irna Cavalcante.



Saiba quem é a jornalista Irna Cavalcante

Irna Cavalcante é editora-adjunta de Economia do O POVO. Também é apresentadora do quadro Guia Econômico na rádio O POVO/CBN e do programa de TV Guia Econômico veiculado semanalmente no canal FDR e na TV O POVO.

Com 20 anos de experiência em redação, Irna integra o time do Grupo de Comunicação O POVO desde 2015, onde já atuou como repórter, repórter especial e editora, sempre com foco em Economia.

Ao longo da carreira, recebeu diversos prêmios nacionais e regionais de jornalismo econômico, incluindo o Prêmio Nacional de Educação Fiscal, o Prêmio BNB de Jornalismo, o Prêmio GS1, Abear, Abecip, CDL de Comunicação, entre outros.

Também foi reconhecida com menção honrosa na categoria jornalismo de soluções no Prêmio Roche de Periodismo 2021. Na premiação, que contou com supervisão técnica da Fundação Gabo, concorreram reportagens de toda América Latina, Espanha e Portugal.

Passou dez anos no Grupo O Liberal (2005-2015), em Belém (PA), onde chegou ao cargo de repórter especial. Lá, conquistou o Prêmio Fiepa de Jornalismo, de Repórter do Ano, concedido pela Federação das Indústrias do Pará (Fiepa).

Já trabalhou como repórter freelancer para TV Justiça (2013), cobriu eleições em Belém pelo portal Uol (2008) e escreveu para revistas locais.

Ao longo da carreira, atuou como assessora de imprensa da Universidade do Estado do Pará (Uepa) e da Secretaria de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia do Pará (Sedect). E foi instrutora da disciplina de Mídias Comunitárias pelo projeto Biizu, realizado pela Secretaria de Comunicação Social do Pará (Secom), em escolas públicas.

Figurou por duas vezes no ranking dos jornalistas mais premiados do ano, segundo levantamento do portal Jornalistas&Cia. Em 2018, foi a jornalista mais premiada do Ceará, 2º lugar no Nordeste e ocupou a 25ª posição nacional. E, em 2021, foi a 1ª do Ceará, a 6ª do Nordeste e 39º lugar no Brasil.



