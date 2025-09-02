William Bonner deixa Jornal Nacional após 29 anos

Foto: TV Globo/Divulgação William Bonner deixa apresentação do "Jornal Nacional" e irá se juntar ao "Globo Repórter"

O apresentador William Bonner não estará mais no comando da bancada do Jornal Nacional, principal noticiário da TV Globo, a partir de novembro deste ano. A novidade foi revelada nesta segunda-feira, 1º, pelo G1, detalhando que o anúncio oficial será dado pelo próprio comunicador durante a transmissão do Jornal Nacional desta noite.

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp

Celebrando 56 anos de exibição do Jornal Nacional neste 1º de setembro, William Bonner está no posto de apresentador há 29 anos, sendo 26 também como editor-chefe do noticiário. Apresentando o JN desde abril de 1996, Bonner se tornou o âncora com maior tempo no cargo.

Segundo o G1, o jornalista havia manifestado interesse em deixar suas funções como apresentador e editor-chefe em meados de 2020, para “ter mais tempo para sua família e atividades pessoais”. Desde então, substituições na bancada do Jornal Nacional tornaram-se cada vez mais frequentes.

Bonner seguirá na apresentação do JN até o dia 3 de novembro. Ainda conforme o site, César Tralli e Renata Vasconcellos vão assumir oficialmente como novos apresentadores do noticiário.

César Tralli e Renata Vasconcellos vão assumir oficialmente como novos apresentadores do "Jornal Nacional" após saída de William Bonner Crédito: TV Globo/Divulgação

Leia também | Chambinho do Acordeon: a representação de um legado

William Bonner sai do Jornal Nacional e vai para o Globo Repórter

Sem deixar o jornalismo de lado, Bonner continuará na Rede Globo e, a partir do próximo ano, irá compartilhar a apresentação do “Globo Repórter” junto com Sandra Annenberg.

“São 29 anos e quatro meses de JN. Exatos 26 anos como chefe da equipe de editores, comandando reuniões, avaliando pautas, planejando edições, apresentando as notícias a milhões. Nesse período, tornei-me pai, vi minhas crianças acharem que se tornaram adultos. Mudaram de endereço, até de país. Ser recebido pelo Globo Repórter me deixa honrado e gratíssimo. Todos os meus amigos me ouviram falar do sonho de integrar essa equipe quando pudesse deixar o JN. De todos os programas do jornalismo já existentes quando cheguei à Globo, é o único em que nunca atuei, nem interinamente, em 39 anos”, compartilhou Bonner em comunicado da Globo.