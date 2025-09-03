Centro Fashion realiza 14ª edição do Bazar com descontos de até 80%

Foto: FERNANDA BARROS Clientes durante edição anterior do Bazar Centro Fashion, que deve ter aumento de 15% no fluxo em 2025

O Centro Fashion Fortaleza promove, entre os dias 2 e 7 de setembro, a 14ª edição do Bazar Centro Fashion, tradicional liquidação que movimenta o comércio popular da Capital no segundo semestre.

A campanha oferece descontos de até 80% em roupas, calçados e acessórios, envolvendo lojistas e feirantes de todo o centro de compras.



Durante os seis dias do evento, o público poderá conferir preços reduzidos em milhares de peças de moda. O funcionamento será de terça a sábado, das 9h às 19h, e no domingo, das 9h às 16h.



Segundo Marcos Venicio, gerente de marketing do Centro Fashion Fortaleza, o bazar já faz parte do calendário do empreendimento e é aguardado tanto por clientes quanto por lojistas.

“O Bazar é sempre um momento esperado, pois reúne preços acessíveis, variedade de produtos e oportunidades reais para consumidores e comerciantes. É um período em que todo o centro se mobiliza para oferecer descontos atrativos e reforçar nosso papel como referência em moda”, afirma.



Movimento no comércio



A expectativa é de grande fluxo de visitantes durante o período, aproveitando também a semana do feriado da Independência. Segundo dados da administração, o bazar deve registrar aumento de 15% no fluxo de clientes em comparação com a edição de setembro de 2024.



Embora não haja acompanhamento direto das vendas dos lojistas, o ticket médio de compras dos clientes no Centro Fashion hoje está em torno de R$ 650, valor que reforça o impacto econômico do empreendimento.



O bazar costuma atrair não apenas consumidores locais, mas também turistas e sacoleiros que revendem mercadorias em outras regiões. Para os lojistas, a ação representa oportunidade de renovação de estoque e incremento de faturamento.



O Centro Fashion, inaugurado em 2017, reúne atualmente milhares de boxes e lojas voltados para o setor de moda, funcionando como um dos principais polos de comércio popular do Nordeste.

Com infraestrutura de estacionamento, segurança e serviços integrados, o espaço busca oferecer uma experiência de compra organizada e competitiva.



Serviço



14ª edição do Bazar Centro Fashion

Data: 2 a 7 de setembro de 2025

Horário: terça a sábado, das 9h às 19h | domingo, das 9h às 16h

Local: Av. Filomeno Gomes, 430 – Jacarecanga, Fortaleza



Entrevista para rádio O Povo CBN (Fortaleza)



