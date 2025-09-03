Vigilante é morto em tentativa de assalto a laboratório de Sobral; suspeito é preso

Foto: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO Vigilante atuava na área da portaria do laboratório. O crime aconteceu nessa segunda-feira, 1º

Um vigilante de 21 anos foi morto a tiros durante uma tentativa de assalto no primeiro dia de trabalho em um laboratório de análise clínicas localizado no Centro de Sobral, na região Norte do Estado. O crime aconteceu nessa segunda-feira, 1º, após um casal invadir o estabelecimento. Horas após o crime, um suspeito foi preso.

Conforme informações policiais, o homem, de 19 anos, foi identificado por equipes da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) e localizado por policiais militares. Foi identificado que o suspeito possui passagens por tentativa de homicídio doloso, porte ilegal de arma de fogo e receptação. Uma mulher, suspeita de participação no crime, ainda segue foragida.



Em nota, publicada nas redes sociais, o Laboratório Larbos informou que o vigilante atuava na área de portaria e estava substituindo outro vigilante que havia entrado de férias. Ainda segundo a empresa, após o crime, a unidade acionou os órgãos de segurança pública para o caso.

“Estamos colaborando de forma integral com as investigações, fornecendo todos os dados e registros necessários para auxiliar na elucidação dos fatos [...] Expressamos nossa solidariedade e respeito aos familiares e colegas do vigilante”, disse o laboratório, em nota.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, também em nota, que o suspeito preso foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral, unidade da PC-CE.

Na unidade, ele foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio doloso e integrar grupo criminoso. O caso segue em investigação para localizar a segunda suspeita de participação no crime.

Os nomes dos suspeitos presos em ações das forças da segurança do Ceará deixaram de ser divulgados desde o dia 5 de fevereiro de 2024.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou atender à orientação da sua assessoria jurídica para adequar-se à Lei de Abuso de Autoridade (Lei Nº 13.869/2019).

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

1ª Delegacia de Sobral: (88) 3677 4711

E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br