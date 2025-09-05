Câmara de Fortaleza aprova criação de 76 novos cargos para o IJF

Foto: Luciano Melo/CMFor Plenário Fausto Arruda da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor)

A Câmara Municipal de Fortaleza aprovou, em sessão extraordinária nesta quinta-feira, 4, o Projeto de Lei Complementar 0043/2025, de autoria do prefeito Evandro Leitão (PT), que cria 76 cargos de provimento efetivo para o Instituto Dr. José Frota (IJF).



São 75 enfermeiros e um fonoaudiólogo, "a fim de suprir as necessidades institucionais, respeitando o quantitativo da lotação global do quadro de pessoal, bem como a respectiva previsão orçamentária", diz a mensagem do petista.

A mensagem chegou à Casa Legislativa na quarta-feira, 3. Hoje, em uma única manhã, o texto passou pela Comissão Conjunta de Constituição e Orçamento, sendo aprovada com rejeição de emenda do vereador Julierme Sena (PL), e foi apreciada em Plenário sem entraves pela oposição.

O vereador líder do PSDB na Casa, Jorge Pinheiro (PSDB), oposição ao governo Evandro, se posicionou a favor. Ele explicou que se o projeto é bom. "Queremos que o povo de Fortaleza tenha o melhor e por isso podem contar com a posição favorável ao projeto. Sempre vamos estar aqui a favor do povo", completou.

A mensagem enviada pela Prefeitura prevê um impacto anual de pouco mais de R$ 8 milhões com a convocação para os novos cargos.

Emendas rejeitadas

Uma emenda do vereador Julierme Sena (PL), líder do Partido Liberal na Câmara, foi rejeitada na Comissão supracitada. O texto da emenda previa a criação de outros cargos, além dos 76 previstos no projeto. As vagas seriam distribuídas da seguinte forma:

Advogado - 2 cargos - 30 horas semanais - 180 horas mensais;

Fonoaudiólogo - 3 cargos - 20 horas semanais - 120 horas mensais;

Psicólogo - 4 cargos - 30 horas semanais - 180 horas mensais;

Técnico em Saúde Bucal (TSB) - 5 cargos - 30 horas semanais - 180 horas mensais;

Técnico em Imobilização Ortopédica (TIO) - 4 cargos - 30 horas semanais - 180 horas mensais.

"Foram os vereadores da CCJ que deram parecer desfavorável à minha emenda. Só que nós sabemos como funciona as coisas nos bastidores. Se o prefeito Evandro Leitão tivesse interesse, esses 14 profissionais, bastava ligar para o líder do governo para que a minha emenda fosse aprovada, mas como sou de oposição, simplesmente ele não pensa na população", disse Julierme em fala no plenário.

Também foi rejeitada a emenda do vereador Luciano Girão (PDT), que previa, além das 76 vagas, mais dez novos cargos específicos para profissionais da área de Traumatologia. No total, seriam 86 vagas, mas o texto foi rejeitado.