Mãe e tia de homem morto são assassinadas após denunciar crime no Grande Pirambu
Mãe e tia de homem morto são assassinadas após denunciar crime no Grande Pirambu

Crime aconteceu na manhã desta quinta-feira, 4. As vítimas morreram no local após serem atingidas por disparo de arma de fogo. Dois homens foram presos suspeitos do crime
Imagem de apoio ilustrativo. Duas mulheres foram mortas a tiros na avenida Leste-Oeste
Foto: FCO FONTENELE Imagem de apoio ilustrativo. Duas mulheres foram mortas a tiros na avenida Leste-Oeste

Duas mulheres, de 56 e 65 anos de idade, foram mortas a tiros na manhã desta quinta-feira, 4, no bairro Jacarecanga, no Grande Pirambu, em Fortaleza. O POVO apurou que as vítimas seriam mãe e tia de um homem morto no mês passado na mesma região.

A mãe foi identificada como Francisca de Fátima Machado de Sousa, 65, e a tia é Antonieta Machado de Sousa, 56. 

A informação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a qual afirmou que, o filho de uma delas havia sido morto no dia 18 de agosto. Após o assassinato das duas mulheres, dois homens foram presos suspeitos do crime pela Polícia Militar do Ceará.

Informação inicial dava conta de que as vítimas eram mãe e filha. Elas teriam procurado as autoridades policiais para denunciar os autores do crime e, diante da denúncia, teriam sido juradas de morte por criminosos na região.

Ainda conforme apuração do O POVO, as vítimas já estariam tentando vender a casa em que moravam para ir embora da localidade. No local do crime, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) isolaram a área. A Perícia Forense do Ceará (Pefoce) foi acionada para colher indícios do duplo homicídio. 

Logo após a ocorrência, dois suspeitos, um de 18 e outro de 20 anos, tornozelados e com passagens por tráfico de drogas foram capturados. Um deles teria avistado uma viatura da Polícia Militar e fugido, mas foi capturado e detido. Os suspeitos estão sendo interrogados agora. 

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso, por meio da 8ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (8ª DH) do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A ocorrência está em andamento. (Colaborou Cláudio Ribeiro)

Atualizada às 13h33min

 

