Exército israelense bombardeia prédio na Cidade de Gaza

Foto: Omar AL-QATTAA / AFP ￼FUMAÇA sobe durante ataques israelenses à Torre Mushtaha

O Exército israelense bombardeou, nesta sexta-feira (5), um edifício na Cidade de Gaza, a maior do território palestino que Israel se prepara para ocupar, no 700º dia de guerra contra o grupo islamista Hamas.

"O Hamas havia instalado dentro desse edifício infraestruturas utilizadas para preparar e realizar ataques contra as tropas do Exército israelense", indicaram as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) em comunicado.

"Antes do ataque, foram tomadas medidas de precaução para limitar os danos causados à população civil, incluindo avisos prévios, o uso de munição de precisão, vigilância aérea e inteligência", acrescenta a nota.

Nesta sexta-feira completam-se 700 dias da guerra em Gaza, desencadeada por um ataque do movimento islamista palestino Hamas em Israel, em 7 de outubro de 2023.

A ONU declarou em 22 de agosto um estado de fome extrema em algumas partes da Faixa de Gaza. Israel afirma, em contrapartida, que não "há fome" no território palestino e acusou o Hamas de saquear a ajuda.

Nesta sexta-feira, a Organização Mundial da Saúde (OMS) instou Israel a deter a "catástrofe" das mortes por fome em Gaza, onde assegurou que pelo menos 370 pessoas morreram de desnutrição desde o início da guerra.

Israel intensificou seus bombardeios desde que anunciou seus planos de tomar a maior cidade do território palestino.

Uma hora antes do bombardeio desta sexta-feira, o Exército israelense afirmou ter "identificado uma importante atividade terrorista do Hamas em uma ampla variedade de infraestruturas na Cidade de Gaza, especialmente em edifícios de grande altura".

E advertiu que "nos próximos dias, atacará estruturas que se tornaram infraestrutura terrorista na Cidade de Gaza: câmaras, centros de comando de observação, posições de franco-atiradores e antitanques, e complexos de comando e controle".

"As notícias sobre o início dos bombardeios israelenses contra edifícios de apartamentos são assustadoras. Todo mundo está assustado e não sabe para onde ir", afirmou Ahmed Abu Wutfa, de 45 anos, que mora no quinto andar de um prédio no oeste da Cidade de Gaza.

"Meus filhos estão aterrorizados, e eu também. Não há nenhum lugar seguro, só esperamos que a morte chegue logo", disse ele por telefone à AFP.

A Defesa Civil local relatou, nesta sexta-feira, 42 mortos na Faixa, metade deles na Cidade de Gaza e arredores, onde vivem quase um milhão de pessoas, segundo estimativas da ONU.