O POVO conquista três premiações em duas categorias no Prêmio Sebrae de Jornalismo

Foto: Naiana Gomes/Divulgação Carol Kossling, Julio Caesar e Samuel Setubal são laureados no Prêmio Sebrae de Jornalismo nas Categoria Texto e Fotojornalismo

O POVO conquistou três premiações em duas categorias na 12ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo 2025 – Etapa Estadual Ceará.

Na categoria Fotojornalismo, Júlio Caesar ficou em primeiro lugar com fotografia intitulada “Artesanato e Tradição: O lento desaparecimento de ofícios no interior do Ceará”.

“Foi uma alegria enorme ganhar a etapa estadual do Prêmio de Jornalismo do Sebrae. É um reconhecimento ao trabalho realizado, à dedicação que temos nas pautas, ao cuidado e profissionalismo. É um prêmio importante no âmbito nacional e ser premiado por três anos consecutivos e culminando no primeiro lugar deste ano é ainda mais reconfortante”, comemorou Júlio Caesar.

O jornal ficou ainda com o terceiro lugar, na mesma categoria, com trabalho do fotojornalista Samuel Setubal intitulado “Periferia em desenvolvimento: A virada da favela em céu e cores”. “Foi muito importante para mim participar desse prêmio com essa pauta de um projeto tão bonito e necessário, marcando o meu primeiro prêmio”, destacou Samuel.

Já na categoria Texto, a colunista de O POVO e jornalista Carol Kossling ficou na terceira posição com o trabalho “COP30: Como as mudanças climáticas impactam a vida das pessoas e dos pequenos negócios em todo o País”. O trabalho contou ainda com edição de Irna Cavalcante, Catalina Leite e Tânia Alves, recursos de dados de Wanderson Trindade Costa e design de Camila Nobre.

“É sempre bom ter um trabalho reconhecido em um prêmio. Especialmente esse, que foi feito por um time de primeira do O POVO e é o 10⁰ da minha carreira. O tema também foi especial, COP30, neste ano que o Brasil sediará a principal conferência mundial do clima. Viva o jornalismo de qualidade!”, exaltou Carol Kossling.

Além das duas categorias com trabalhos premiados, o Sebrae também laureou os três melhores trabalhos inscritos nas categorias Áudio, Vídeo e Jornalismo Universitário.

De acordo com o Sebrae, “a iniciativa, que tem o objetivo de reconhecer e prestigiar as melhores reportagens sobre o universo do empreendedorismo veiculadas em diferentes canais da imprensa brasileira, contou este ano com 90 reportagens ou séries inscritas na etapa estadual Ceará, superando as 87 inscrições registradas na edição de 2024”.

Ainda conforme os organizadores, os três primeiros lugares de cada uma das cinco categorias receberão premiação em dinheiro e certificado.

Já o primeiro lugar de cada uma das categorias recebe, ainda, um troféu e o direito de representar o estado na etapa regional, que é classificatória para a etapa nacional do Prêmio Sebrae de Jornalismo.

Mais notícias de Economia