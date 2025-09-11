Ativista de direita Charlie Kirk morre após ser baleado nos EUA

Foto: Amy KING / UGC / AFP ￼PRINT de um vídeo mostra Kirk minutos antes de ser baleado

O ativista de direita e influenciador Charlie Kirk, um conhecido aliado do presidente Donald Trump, faleceu após ser atingido por um tiro nesta quarta-feira (10) durante um evento público, um incidente que aumenta os temores de escalada de colisão na já polarizada cena política dos Estados Unidos.

Kirk, de 31 anos, era palestrante em um evento na Utah Valley University, no oeste do país, quando ocorreu o ataque.

Um vídeo do local mostra Kirk falando sob uma tenda diante de milhares de pessoas, quando se ouve o som de um único tiro. Na gravação, Kirk cai de sua cadeira e ouve gritos de pânico entre o público.

“O Grande, e até o mesmo Lendário Charlie Kirk, morreu”, escreveu Trump em sua rede Truth Social.

"Ninguém compreendeu ou conquistou o coração da juventude dos Estados Unidos melhor do que Charlie. Era amado e admirado por TODOS, especialmente por mim, e agora não está mais entre nós".

O ataque ocorreu perto do meio-dia durante um evento organizado pelo movimento Turning Point USA, cofundado por Kirk. Cerca de 3 mil pessoas estavam no campus quando o ativista foi baleado, comentou Jeff Long, chefe da polícia da instituição.

Vídeos que circularam nas redes sociais mostram Kirk sentado em uma cadeira em um palco quando é atingido, e seu corpo desliza para o lado.

O chefe do FBI, Kash Patel, disse no X que o suspeito do ataque foi detido, mas não revelou detalhes.

O governador de Utah, Spencer Cox, afirmou que uma pessoa relevante para a investigação estava sob custódia e sendo interrogada.

Beau Mason, do Departamento de Segurança Pública de Utah, disse que o disparo provavelmente veio de um telhado, e que as câmeras do circuito fechado registraram um suspeito "vestido com roupas escuras".

As autoridades tentam confirmar se trata-se da mesma pessoa detida, esclareceu Mason.



- "Fonte de sangue" -

O ex-congressista de Utah Jason Chaffetz, que esteve presente no comício, declarou à Fox News que o ataque a tiro ocorreu durante uma sessão de perguntas e respostas.

"A primeira pergunta foi sobre religião. Ele falou durante uns 15, 20 minutos. A segunda pergunta, curiosamente, foi sobre atiradores transgêneros, atiradores em massa, e no meio disso, pegou-se o tiro", comentou Chaffetz.

“Ele levou um tiro no pescoço e caiu, e era uma fonte de sangue”, relatou Sophie Anderson, de 45 anos, ao Daily Mail.

Kirk teve grande influência na política americana e contribuiu para o aumento do apoio a Trump entre os eleitores mais jovens, um dos fatores-chave no retorno do republicano à Casa Branca.

Com um talento natural para o espetáculo, em 2012 Kirk cofundou a Turning Point USA para propostas de pontos de vista conservadores entre os jovens, tornando-se o porta-voz predileto da extrema direita juvenil em redes de televisão e conferências.

Sua presença nos campi estudantis era bem-vinda por apoiadores de direita como um contraponto às vozes da esquerda, mas também desencadeou uma intensa oposição.



- "Assassinato político" -

O ataque ocorreu em ambos os lados do espectro político.

Trump determinou que as bandeiras fossem apressadas a meio mastro nos prédios do governo federal até domingo, em luto pela morte de Kirk. Pouco depois, a Casa Branca também baixou seu padrão.

O governador republicano Spencer Cox disse tratar-se de "um assassinato político" e pediu que os americanos rejeitassem a violência.

"Precisamos que todos neste país reflitam sobre onde estamos e para onde queremos ir. Precisamos nos perguntar: é isso que nos deixa 250 anos de história?".

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, pediu pelo “descanso eterno” de Kirk, enquanto o senador e líder da maioria republicana, John Thune, disse estar “horrorizado” ao saber da morte de Kirk.

As vozes da esquerda também condenaram o ataque.

“Não há lugar em nosso país para este tipo de violência. Deve parar agora”, escreveu no X o ex-presidente democrata Joe Biden.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, que chegou a debater ideias com Kirk em seu podcast, classificou o ataque como “repugnante, vil e censurável”, enquanto a ex-vice-presidente Kamala Harris condenou “a violência política”.

A ex-congressista Gabrielle Giffords, uma democrata que sobreviveu a uma tentativa de assassinato, disse que ficou "horrorizada" com o ataque.

“As sociedades democráticas sempre terão desacordos políticos, mas nunca devemos permitir que os Estados Unidos se tornem um país que enfrente esses desacordos com violência”, acrescentou Giffords.

O ex-presidente Bill Clinton disse estar “entristecido e enfurecido” pelo crime.