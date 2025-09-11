CEO da Oracle ultrapassa Elon Musk e se torna a pessoa mais rica do mundo

Foto: TORU YAMANAKA e Allison ROBBERT / AFP Esta combinação de imagens, criada em 10 de setembro de 2025, mostra, da esquerda para a direita, Larry Ellison, CEO da Oracle Corporation, em Tóquio, em 9 de abril de 2014, e Elon Musk em Washington, D.C., em 13 de novembro de 2024. As ações da Oracle subiram mais de 35% no início do pregão de 10 de setembro de 2025, após a gigante do software projetar um crescimento massivo da receita com base em contratos vinculados à inteligência artificial. A alta aumentará significativamente a riqueza do presidente do conselho da Oracle, Larry Ellison, que pode potencialmente ultrapassar Elon Musk como a pessoa mais rica do mundo. (Foto de TORU YAMANAKA e Allison ROBBERT / diversas fontes / AFP)

O presidente da Oracle, Larry Ellison, ultrapassou o CEO da Tesla, Elon Musk, tornando-se a pessoa mais rica do mundo nesta quarta-feira.

Ellison assumiu o primeiro lugar quando as ações da Oracle dispararam mais de 30% após o último relatório de lucros da empresa.

Ellison - que possui 1,2 bilhão de ações da Oracle - viu seu patrimônio líquido subir para US$ 112 bilhões hoje, totalizando cerca de US$ 405 bilhões. Isso está acima do patrimônio líquido de Musk, que é de aproximadamente US$ 390 bilhões.

As ações da Oracle subiram 103% este ano e 35,95% durante o expediente dessa quarta-feira em Nova York.