Logo O POVO+
Galvão Bueno acerta com o SBT para narrar jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2026, diz jornal
Farol

Galvão Bueno acerta com o SBT para narrar jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2026, diz jornal

Edição Impressa
Tipo Notícia Por

Galvão Bueno deve ter casa nova na Copa do Mundo de 2026. O narrador acertou com o SBT para narrar os jogos da seleção brasileira no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá. A informação foi publicada pela "Folha".

Aos 75 anos, Galvão irá narrar sua 14ª Copa do Mundo, caso se confirme a negociação. Ele atua desde o Mundial de 1974, sendo que esteve presente no local da competição em todas as edições a partir de 1978.

Em 1986, Galvão narrou seu primeiro jogo da seleção brasileira em Copas do Mundo. Naquele torneio, o narrador dividiu as funções com Osmar Santos. A partir de 1990, se tornou titular absoluto e não deixou de narrar uma partida sequer do time nacional em Mundiais.

O vínculo com o SBT para narrar partidas da próxima Copa do Mundo faria parte de um acordo maior envolvendo a N Sports, canal que transmite eventos esportivos, do qual Galvão se tornou sócio este ano.

Atualmente, Galvão narra partidas do Brasileirão e da Copa do Brasil no serviço de streaming da Amazon, o Prime Video, e apresenta às segundas-feiras o programa Galvão e Amigos, na Band

Além de Galvão, o SBT deverá dar destaque a Tiago Leifert na cobertura da Copa do Mundo. Outro antigo funcionário da Globo, o jornalista é o narrador principal da emissora da família Abravanel e comanda transmissões da Sul-Americana e Champions League, além da atração musical The Voice.

O que você achou desse conteúdo?