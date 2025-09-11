Homem tenta invadir Palácio do Planalto e é atingido por balas de borracha

Foto: Antônio Cruz/ Agência Brasil Palácio do Planalto

Leonildo dos Santos Fulgieri, de 54 anos, tentou invadir o Palácio do Planalto na madrugada desta quarta-feira, 10, e foi atingido por dois tiros de borracha, em Brasília.

Tentativa de invasão ocorre em meio ao julgamento da ação penal 2668. O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete réus pela trama golpista que segue nesta quarta-feira, 10, com o voto do ministro Luiz Fux.

Segundo a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, o homem pulou a grade que cerca a sede do Executivo nacional por volta das 3h30min. No momento, agentes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) realizaram os disparos de munição não letal. Ele foi preso no local.

Leonildo foi levado para a Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal e deve seguir para interrogação sobre os motivos para invadir o Planalto.

As sessões retornaram nesta terça-feira, 9, com os votos dos ministros Alexandre de Moraes, relator da ação penal, e Flávio Dino. Os doisvotaram pela condenação dos oito réus.



O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux votou para absolver o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus do crime de organização criminosa armada no julgamento referente a trama golpista. O ministroentendeu que não foram preenchidos os requisitos legais para a configuração do tipo penal.