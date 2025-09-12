Banana puxa recorde de R$ 6,1 bilhões da produção agrícola do Ceará

Foto: AURÉLIO ALVES ￼PESQUISA mostra culturas com maior rendimento de produção no Ceará

A produção agrícola do Ceará atingiu recorde de R$ 6,1 bilhões, o que representou crescimento de 22,9% em um ano.

Já a área plantada de todas as culturas no Estado foi de 1,4 milhão de hectares, com queda de 1,7%, ou 24,7 mil hectares a menos do que em 2023.

A cultura da banana foi a principal responsável por esse aumento, registrando a segunda maior safra da série histórica e gerando R$ 905,3 milhões, ou incremento de 45,3% ante 2023.

Foi a segunda maior safra na série histórica, com 481,8 mil toneladas, uma alta de 14,4% frente ao ano anterior.

Logo em seguida, com R$ 690,8 milhões, 160,7 toneladas e salto de 4,2% vem o maracujá.

Na sequência, o coco-da-baía, com o segundo maior volume de produção entre os produtos das lavouras. Foram 588,5 mil toneladas e R$ 602,8 milhões, mais do que dobrando o montante ante 2023. A seguir, vieram tomate e mandioca.

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 11 de setembro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio do levantamento Produção Agrícola Municipal (PAM) 2024.

Quais as cidades do Ceará com maior produção agrícola

Dentre os territórios cearenses, Guaraciaba do Norte manteve a liderança na produção agrícola cearense pela sétima vez consecutiva.

O município, a 325,40 km de Fortaleza, fica na microrregião da Ibiapaba e manteve o maior valor de produção agrícola do Estado, detendo 6,2% do gerado estadualmente.

Porém, a produção gerou R$ 381,1 milhões, o que é 5,3% menor que o ano anterior.

Lá houve o maior montante de produção em tomate do Estado (R$ 154,1 milhões). Também foi o segundo maior produtor de cana-de-açúcar e batata-doce, com as quais obteve R$ 21 milhões e R$ 48,6 milhões, respectivamente, e o quarto maior produtor de maracujá, com 19,3 toneladas que geraram R$ 85,1 milhões.

Em seguida vêm as cidades de São Benedito (318,34 km), com R$ 371,5 milhões e alta de 12,9%, e Tianguá (318,68 km), com R$ 344,2 milhões e 4,6%. Ambas são também da microrregião da Ibiapaba.

Os destaques ficaram para as culturas de batata-doce em São Benedito batata-doce e maracujá em Tianguá.

No ano, São Benedito gerou R$ 191,6 milhões com a produção de batata-doce, ocupando a primeira posição no ranking de valor da produção desse produto no Estado. Tomate e maracujá somaram R$ 288,4 milhões.

Maracujá no Tianguá obteve o maior valor do produto, com R$ 138,6 milhões. Além disso, ficou na segunda posição estadual em valor da produção de tomate e abacate, com R$ 62,8 milhões e 38,7 milhões, respectivamente.

Veja também: Antes de absolver Bolsonaro, Fux já negou habeas corpus a homem que furtou 5 desodorantes



Mais notícias de Economia