Casal é preso suspeito de latrocínio contra mulher dentro da "Casa do Papai Noel" em Fortaleza

Foto: Divulgação/PC-cE Suspeitos foram presos no bairro de Fátima, em Fortaleza, e no município de Amontada, nesta sexta-feira, 12

Um casal foi preso nesta sexta-feira, 12, suspeito de participação em um latrocínio que vitimou uma mulher de 63 anos, em um imóvel conhecido como “Casa do Papai Noel”, no bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza, no dia 7 de agosto.

O homem, de 19 anos, com histórico de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, foi preso no município de Amontada, a 168 quilômetros de Fortaleza. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva pelo crime de roubo.

Já a mulher, de 21 anos, foi capturada no bairro de Fátima, em Fortaleza. Ela possui antecedentes por latrocínio e também tinha em aberto um mandado de prisão preventiva por roubo, associação criminosa e corrupção de menores.

Conforme as investigações, eles são suspeitos de envolvimento no crime contra a mulher, que foi encontrada morta e amordaçada após ter a residência invadida durante a madrugada.

A vítima foi identificada como Tâmara Patrícia Rema Andrade e atuava como engenheira de pesca. No crime, ela foi rendida pelos suspeitos tendo suas mãos e pés amarrados, além de ser amordaçada. Os suspeitos fugiram do local levando um carro.

A prisão do casal foi conduzida pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), por meio das 10ª, 6ª e 11ª Delegacias de Homicídios; do Núcleo Operacional/DHPP; e do Grupo de Investigação de Seguimento de Expediente (Gise).

Sobe para quatro o número presos suspeitos no crime

Outras duas capturas foram realizadas quatro dias após o latrocínio contra a mulher. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) identificou e cumpriu mandados de prisão temporária contra dois suspeitos, ambos de 21 anos, no bairro de Fátima.

Um adolescente de 16 anos também foi apreendido horas apóso crime. Ele foi localizado no bairro Edson Queiroz suspeito de participação no latrocínio. No mesmo bairro, o veículo roubado foi encontrado por uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

DHPP: (85) 3101 7474

E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br