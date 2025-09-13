‘Democracia acima de tudo’: capa do O POVO após condenação de Bolsonaro repercurte no Brasil

Foto: JÚLIO CAESAR ￼DIRETORES-EXECUTIVOS de Jornalismo, Erick Guimarães e Ana Naddaf, editor-chefe de Design, Gil Dicelli, e redatora de Capa, Domitila Andrade

Após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro na quinta-feira, 11, a edição impressa de 12 de setembro de 2025 do Grupo de Comunicação O POVO viralizou entre as coberturas e foi compartilhada nas redes sociais.

O projeto gráfico da capa de ontem, 12, com os dizeres “Democracia acima de tudo”, foi desenvolvido pelo editor-chefe do Núcleo de Design, Gil Dicelli. Abaixo, em letras menores, informou-se a pena imposta a Bolsonaro, de 27 anos e 3 meses.

Para Dicelli, a capa transforma a notícia em um manifesto visual, um pôster. Em sua descrição a palavra DEMOCRACIA aparece gigante, em caixa alta, como uma estrutura sólida, enquanto o ex-presidente surge pequeno e isolado.

“O slogan invertido — ‘Acima de tudo’, partiu do diálogo que se deu com a diretora de jornalismo, Ana Naddaf— e mostra que quem está acima de tudo é a democracia, não um político ou um grupo", acrescenta.

Sobre a experiência em desenvolver a capa da edição impressa, a diretora-executiva de Jornalismo, Ana Naddaf, indica que a tarefa se torna "mais complexa ainda" ao representar um "registro tangível de um fato histórico".

"É preciso sair do óbvio, traduzir uma ideia com uma criteriosa seleção de palavras, com a escolha de uma boa foto. É preciso captar a atenção do leitor, impactar, mais do que apenas noticiar o fato que já passou", destaca.

'Democracia acima de tudo': repercussão nas redes sociais

A produção também foi apresentada em registro do portal Uol, incluindo a condenação de Bolsonaro nas capas de jornais ao redor do País.

"Hoje, o Jornal O POVO saiu com uma de suas mais geniais capas em 97 anos. Uma peça contundente, que sintetizou em si imagem e conteúdo. Se o jornal terminasse ali, já teria dito tudo. Verdadeira obra de arte. Histórica! Parabéns à competente equipe de designers e jornalistas", disse Uchôa.

Utilizando o recurso stories do Instagram, Felipe Santa Cruz, advogado e ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, também compartilhou a capa desta sexta-feira em seu perfil na rede social.

Outros internautas elogiaram a produção — "Essa capa do O POVO, eu enquadraria", disse usuário.

Essa capa de O Povo eu enquadraria. https://t.co/HHaKPcQlT4 — Soraya (@sochim_89) September 12, 2025

‘Democracia acima de tudo’: baixe capa do jornal O POVO

