Julgamento no STF e a democracia

Foto: O POVO CAPA

O desfecho do julgamento no STF que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados valeu a manchete em toda a capa da edição do O POVO, na sexta-feira, 12. A capa, com concepção gráfica do editor-chefe do Núcleo de Design do O POVO, Gil Dicelli, traz como elemento principal a palavra Democracia, escrita em caixa alta e antecedendo o dizer "Acima de tudo", ambos acima da figura cabisbaixa do ex-presidente, em menção a resposta que o Supremo deu ao grupo político que arquitetou uma trama golpista.