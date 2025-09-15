Ontem, 14, dia em que Frei Tito completaria 80 anos, a Praça dos Mártires, no Centro de Fortaleza, recebeu o lançamento do livro infantojuvenil "As Travessuras de Nide e Tito". A obra retrata a infância de Nildes Alencar e de seu irmão. Frei Tito de Alencar foi frade dominicano, militante estudantil e símbolo nacional da resistência à ditadura militar. Estiveram presentes as autoras Nildes Alencar Lima, Jeannette Filomeno Pouchain Ramos e Maria Larissa Nascimento Marques, e a ilustradora Samyra de Morais Fernandes, que conversaram com o público e assinaram o livro. A publicação é da Fundação Demócrito Rocha por meio das Edições Demócrito Rocha em parceria com a Ribeira do Cocó, selo editorial do projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará (UFC). A obra está à venda na FDR.