Logo O POVO+
Pix ganha prêmio internacional em meio à pressão dos EUA
Farol

Pix ganha prêmio internacional em meio à pressão dos EUA

O sistema de pagamento instantâneo desenvolvido pelo Banco Central foi premiado na etapa brasileira do World Summit Award (WSA) 2025
Edição Impressa
Tipo Notícia Por
Pagamentos com Pix viraram alvo de investigações pelos EUA, mas seguem sendo reconhecidos internacionalmente (Foto: FERNANDA BARROS)
Foto: FERNANDA BARROS Pagamentos com Pix viraram alvo de investigações pelos EUA, mas seguem sendo reconhecidos internacionalmente

Mesmo em meio à acusação dos EUA de prática desleal ao comércio a às empresas americanas, o Pix segue sendo premiado por organizações internacionais mundo a fora.

Na última sexta-feira, 12, o sistema de pagamento instantâneo desenvolvido pelo Banco Central foi premiado na etapa brasileira do World Summit Award (WSA) 2025, que tem o objetivo de selecionar e promover os melhores e mais inovadores conteúdos digitais do planeta. Além de levar a categoria geral da premiação, o Pix ficou na primeira colocação na categoria “Negócios e Comércio”.

Leia mais

“O Pix é o meio de pagamento mais inclusivo do Brasil, tirando o papel moeda. Hoje falamos de 90% de adultos conectados ao sistema, mais de 80% de Pessoas Jurídicas. Esse grau de inclusão só aumenta nossa responsabilidade enquanto gestor público de algo tão transformador para a sociedade”, disse a representante do Banco Central ao receber a premiação. O Pix vai representar agora o Brasil no WSA Global, em Viena, em 2026.

A premiação teve início em 2003, em Genebra, durante a cúpula das Nações Unidas sobre a Sociedade da Informação (WSIS – World Summit on the Information Society) e de lá para cá vem sendo realizada bienalmente, sob a coordenação do Centro Internacional de Novas Mídias (ICNM – International Center for New Media), de Salzburg, Áustria.

Tenha acesso a mais conteúdo em nossos canais digitais!

Mais notícias de Economia

O que você achou desse conteúdo?