Pix ganha prêmio internacional em meio à pressão dos EUA

Foto: FERNANDA BARROS Pagamentos com Pix viraram alvo de investigações pelos EUA, mas seguem sendo reconhecidos internacionalmente

Mesmo em meio à acusação dos EUA de prática desleal ao comércio a às empresas americanas, o Pix segue sendo premiado por organizações internacionais mundo a fora.

Na última sexta-feira, 12, o sistema de pagamento instantâneo desenvolvido pelo Banco Central foi premiado na etapa brasileira do World Summit Award (WSA) 2025, que tem o objetivo de selecionar e promover os melhores e mais inovadores conteúdos digitais do planeta. Além de levar a categoria geral da premiação, o Pix ficou na primeira colocação na categoria “Negócios e Comércio”.

“O Pix é o meio de pagamento mais inclusivo do Brasil, tirando o papel moeda. Hoje falamos de 90% de adultos conectados ao sistema, mais de 80% de Pessoas Jurídicas. Esse grau de inclusão só aumenta nossa responsabilidade enquanto gestor público de algo tão transformador para a sociedade”, disse a representante do Banco Central ao receber a premiação. O Pix vai representar agora o Brasil no WSA Global, em Viena, em 2026.

A premiação teve início em 2003, em Genebra, durante a cúpula das Nações Unidas sobre a Sociedade da Informação (WSIS – World Summit on the Information Society) e de lá para cá vem sendo realizada bienalmente, sob a coordenação do Centro Internacional de Novas Mídias (ICNM – International Center for New Media), de Salzburg, Áustria.



Tenha acesso a mais conteúdo em nossos canais digitais!

Mais notícias de Economia