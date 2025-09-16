Caminhão invade loja de ferragens na BR-116; veja imagens

Foto: Fábio Lima Corpo de Bombeiros esteve no local

Um caminhão saiu da BR-116 e invadiu uma loja de ferragens localizada no bairro Jangurussu, em Fortaleza, por volta das 5h da manhã desta segunda-feira, 15. O acidente deixou o condutor do veículo ferido.

Partes da carroceria do caminhão ainda estão no acostamento da via. Antes de entrar na loja, o caminhão teria batido em um poste a poucos metros do estabelecimento.

A Enel Distribuição Ceará informou que o caminhão arrastou a fiação de energia elétrica, afetando o fornecimento de energia para dois clientes.

Segundo a distribuidora, de imediato, uma equipe esteve no local, isolou os riscos elétricos e realizou os reparos necessários, restabelecendo o serviço para um dos clientes.

A empresa afirmou também que orientou o outro consumidor afetado sobre os ajustes que devem ser feitos na unidade consumidora, para que, em seguida, a Enel possa concluir os consertos e normalizar totalmente a distribuição de energia.

Além da Enel, equipes de uma empresa de internet estiveram no local fazendo reparos por volta das 9h30min. O acidente foi registrado no trecho próximo a Reitoria da UniAteneu.

O Corpo de Bombeiros Militares do Ceará (CBMCE) e a Polícia Forense também estavam atuando no local.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), o condutor foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade hospitalar.



"Foi realizado teste de etilômetro no motorista, que apresentou resultado negativo para consumo de álcool. Não foram constatadas pendências administrativas quanto ao condutor ou ao veículo. O Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT) foi registrado"

