Foguetório é registrado em diversos pontos de Fortaleza; saiba o que foi

Foto: Reprodução/Redes Sociais Queima de fogos havia sido combinada por integrantes da facção Comando Vermelho para celebrar domínio da comunidade do Lagamar

Uma intensa queima de fogos foi registrada em diversos pontos de Fortaleza e mesmo da Região Metropolitana da Capital por volta das 19 horas desta segunda-feira, 15. Desde domingo, 14, circulavam nas redes sociais postagens que indicavam que integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) promoveriam um foguetório nesta noite.



O ato seria uma celebração por parte do CV da “tomada” de territórios como o da comunidade do Lagamar, localizada no bairro São João do Tauape, e de algumas comunidades do bairro Vicente Pinzón.



Todas essas localidades eram reivindicadas pela facção Guardiões do Estado (GDE). Os criminosos teriam trocado a facção originária do Ceará pelo CV, que surgiu no Rio de Janeiro. Nesta segunda, mais cedo, pichações do CV já eram avistadas em alguns pontos do Lagamar.



Na noite desta segunda, O POVO obteve relatos de que houve queimas de fogo em bairros como Aerolândia, Álvaro Weyne, Barra do Ceará, Bela Vista, Benfica, Bom Jardim, Conjunto Ceará, Cristo Redentor, Dias Macedo, Fátima, Jangurussu, Joaquim Távora, Maraponga, Messejana, Montese, Padre Andrade, Parangaba, Parreão, Parquelândia, Pici e Pirambu.



O POVO entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para saber quais ações foram tomadas diante da manifestação criminosa. Por meio de nota, a SSPDS afirmou que a "Polícia Militar do Ceará (PMCE), com apoio dos setores de inteligência das Forças de Segurança, identificou e prendeu, em Fortaleza, diversos suspeitos de envolvimento com organizações criminosas. As capturas estão relacionadas à soltura de fogos de artifício em diferentes pontos da Capital. As ações seguem em andamento, de forma ininterrupta, com equipes da PMCE e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) empenhadas em identificar e capturar outros envolvidos"

Leia nota na íntegra

No âmbito da PCCE, o Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) acompanha a ofensiva com o apoio de suas equipes especializadas. A ocorrência segue em andamento.

A SSPDS destaca que, entre janeiro e agosto deste ano, foram realizadas 1.418 prisões e apreensões de suspeitos de integrarem organizações criminosas, o que representa um aumento de 61,5% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registradas 878 capturas.

