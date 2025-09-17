Inaugurada a Casa Roberto Pessoa

Foto: João Filho Tavares João Dummar Neto / Roberto Pessoa / Alexandre Medina

Foi inaugurada, ontem, 16, a Casa Roberto Pessoa, no bairro Meireles (rua Monsenhor Bruno, 1376), em Fortaleza. O espaço museológico mostra a trajetória do cidadão, empresário e político Roberto Pessoa, que completou 82 anos este ano. Ele, que está no quarto mandato como prefeito de Maracanaú, já foi deputado estadual e federal.

Participaram da solenidade familiares do prefeito, além de amigos próximos. Esteve presente à cerimônia o presidente executivo do Grupo de Comunicação O POVO, João Dummar Neto, acompanhado por diretores e demais gestores.

A casa é o mesmo prédio onde nasceu Roberto Pessoa, que permanece com a família. Inspirado na xilogravura, é considerado um mural que convida à memória. Na ocasião, foram celebrados também os 62 anos da empresa Emape Alimentos, fundada por ele.



