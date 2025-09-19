Assinantes do O POVO têm direito a receber gratuitamente álbum do Campeonato Brasileiro de Futsal

Foto: divulgação ￼IMAGENS promocionais do álbum de figurinhas do Campeonato Brasileiro de Futsal 2025

O Brasileiro de Futsal chega em sua fase mata-mata, e o torcedor cearense pode acompanhar o Ceará, o Fortaleza, e São João do Jaguaribe de forma muito mais próxima. O álbum do Campeonato Brasileiro de Futsal já está disponível nas bancas e o assinante do jornal O POVO ou O POVO+ tem direito a um exemplar gratuito.

Para receber o álbum e um pacote com cinco figurinhas, os assinantes do jornal O POVO devem solicitar o recebimento pelo Clube OP+, pelo telefone (85) 3254-1010 ou pelo Whatsapp (85) 8192-1833.

Já os assinantes do O POVO+ devem retirar seu kit na Sede do O POVO, na Avenida Aguanambi, 282, José Bonifácio, em Fortaleza. Quem não for assinante, mas deseja adquirir seu exemplar, o álbum pode ser encontrado nas bancas de jornais e revistas no valor de R$ 19,90. O pacote de figurinhas custa R$ 5.

Além das três equipes cearenses, o álbum do Brasileirão de Futsal 2025 traz os elencos dos outros 19 times, registros das camisas oficiais, mascotes e curiosidades da competição.

Organizado pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS) em parceria com a Sport Hub, com impressão da Panini e distribuição do O POVO, o álbum tem 48 páginas que totalizam 390 figurinhas, comercializadas em pacotes com cinco unidades cada.

Serviço:

Álbum de figurinhas do Campeonato Brasileiro de Futsal

Valores: R$ 19,90 o álbum e R$ 5 o pacote de figurinhas

Onde comprar: Bancas de jornais e revistas

Assinantes do O POVO e do O POVO+ têm direito ao álbum do Brasileirão de Futsal gratuitamente.

Kit com exemplar e pacote: Clube O POVO+

*Os álbuns são limitados e serão disponibilizados por ordem de envio da solicitação. Os álbuns e figurinhas serão enviados no delivery junto com a edição do jornal para os assinantes do impresso.