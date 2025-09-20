Réus da chacina da Sapiranga são condenados a 557 anos de prisão; um deles está foragido

Foto: Divulgação/TJCE ￼NILSON e Vinícius foram os primeiros julgados dentre 23 pronunciados

O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) concluiu nesta quinta-feira, 18, o julgamento dos dois primeiros réus da chacina da Sapiranga, evento que vitimou seis pessoas no ano de 2021, em Fortaleza.

Nilson Lima Nogueira Filho e Vinícius Rian Inácio da Silva foram condenados a 295 anos e cinco meses de prisão, e 262 anos, respectivamente, ambos em regime fechado.

Nilson já está preso e deverá continuar cumprindo a pena em regime fechado, enquanto Vinícius, segue foragido da Justiça.

Os réus irão cumprir pena por seis homicídios consumados, cinco homicídios tentados, organização criminosa e corrupção de menores. Nenhum dos dois poderá recorrer à decisão em liberdade.

De acordo com o TJCE, a diferença nas penas ocorre devido ao fato de Vinícius ser menor de 21 anos à época dos fatos, o que configura como atenuante, conforme o Código Penal.

Nilson e Vinícius foram os primeiros julgados dentre 23 pronunciados no caso. Os demais réus irão à julgamento quando não houver mais possibilidade de recurso sobre a sentença de pronúncia, decisão que submete o réu a júri popular.

Na decisão, a Justiça acatou o teor das denúncias do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), que apontou premeditação, motivo torpe e impossibilidade de defesa das vítimas como atenuantes do crime.

Atualizada às 9h23min de 19 de setembro de 2025