"O Ceará faz parte de mim", diz Mariana Ximenes
"O Ceará faz parte de mim", diz Mariana Ximenes

35º Cine Ceará homenageia atriz paulistana de raiz cearense em uma abertura marcada por discursos políticos
Hálder Gomes entrega trófeu Eusélio de Oliveira para atriz Marriana Ximenes (Foto: Rogério Resende/Divulgação)
Foto: Rogério Resende/Divulgação Hálder Gomes entrega trófeu Eusélio de Oliveira para atriz Marriana Ximenes

Aconteceu neste sábado, 20, a 35ª edição do Cine Ceará no Cineteatro São Luiz. Dentre os discursos políticos que atravessaram a noite, esteve Mariana Ximenes que celebrou o cinema e suas raízes. Homenageada com o troféu Eusélio de Oliveira, a artista afirmou que carrega as origens no coração.

“O Ceará é parte de mim, terra da minha mãe Fátima que está sentada com meus tios aqui na plateia”, iniciou a também produtora seu discurso, que havia sido escrito antes em papel. “Recebo essa homenagem como filha de cearense que me transmitiu mesmo a distância o orgulho de pertencer a essa terra. Raiz que carrego no meu coração. Nas memórias de famílias, nas conversas e nos gestos que me formaram”, continuou Mariana.

Em entrevista ao O POVO, a atriz revelou que a celebração foi um momento de “resgatar a si mesma”. “Foi uma oportunidade de eu resgatar a minha trajetória, mas sobretudo resgatar a mim mesma, resgatar as minhas raízes, minha ancestralidade, minha avó, minha bisavó, minha mãe, que são parte dessa terra. E então é muito, realmente tá sendo muito simbólico”, destacou a paulistana.

A artista também aproveitou o espaço de conexão para demonstrar interesse em participar de projetos audiovisuais cearenses. “Eu gostaria muito de poder estar mais presente aqui, então fica a dica assim, eu quero conhecer roteiristas, diretoras, diretores, produtoras, eu quero vir filmar aqui no Ceará. Então me apresentem projetos porque eu estou aberta”, disse Mariana.

Homenagear a atriz já era um desejo antigo do festival, que não havia se concretizado antes em razão de conflito de agendas, conforme contou Wolney Oliveira, diretor geral do evento. Além disso, o cineasta comemora as 3 décadas e meia do Cine Ceará, que conseguiu bater o recorde de longas-metragens inscritos na mostra Ibero-Americana

“Então, é um ano que eu acho que a safra que o pessoal vai ver no cinema Ceará é um recorte da melhor da produção Ibero-americana porque nós vamos ter longas de Porto Rico, Equador, Cuba, Argentina e aqui são cinematografias que dificilmente você vê no circuito comercial”, detalha Wolney.

