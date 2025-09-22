Alece lança programa para 16 mil jovens com foco em cidadania e inovação

Foto: Divulgação/Alece ￼PROGRAMA visa protagonizar os jovens e abrir caminhos

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) lança hoje, dia 22, às 15 horas, no Hotel Vila Galé Fortaleza, na Praia do Futuro, o programa Ceará de Valores. Voltada a jovens de 14 a 29 anos, a iniciativa tem como objetivo fortalecer a identidade, incentivar a cidadania e desenvolver habilidades como o empreendedorismo.

￼Realizado em parceria com o Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec), o programa se propõe a alcançar 16 mil jovens distribuídos pelas 14 regiões de planejamento do Estado, oferecendo formações voltadas a competências socioemocionais, pertencimento cultural e preparação para os novos paradigmas sociais e econômicos.

De acordo com presidente da Alece, deputado estadual Romeu Aldigueri (PSB), o Ceará de Valores é um programa que nasce do "compromisso" da Casa parlamentar "com o presente e o futuro" da juventude. "O que estamos propondo aqui é mais do que capacitação: é abrir caminhos para que os jovens cearenses possam descobrir seu potencial, desenvolver habilidades e, acima de tudo, fortalecer sua identidade e cidadania", explica.

Segundo Aldigueri, o desejo é que cada participante encontre nesse projeto "uma oportunidade real de ser protagonista" da própria história e da história do Estado. "O Ceará de Valores é um convite para que a juventude se reconheça como agente de transformação, preparado para inovar, empreender e construir um Ceará cada vez mais justo, moderno e inclusivo", acrescenta.

O programa terá três trilhas formativas: liderança, inteligência emocional e habilidades para o futuro; cidadania, identidade e participação social; empreendedorismo, inovação e novas economias no Ceará.

Parte das atividades será presencial e, outra, online. Chamados de Sábados de Valores, os encontros presenciais ocorrerão nas 16 cidades-polo do programa e contará com oficinas, mentorias, rodas de conversa, atividades culturais e desenvolvimento de projetos. Os participantes também poderão apresentar projetos em uma feira, dos quais. Serão selecionados 60 trabalhos, com premiações para os três melhores: R$ 15 mil para o primeiro lugar, R$ 10 mil para o segundo e R$ 5 mil para o terceiro.

Com inscrições on-line, o prazo e o endereço eletrônico serão anunciados no lançamento do Ceará de Valores.