Atleta de kitesurf morre durante competição na Praia de Tatajuba, em Camocim

Um atleta de kitesurf morreu durante a competição na tarde deste sábado, 20, na Praia de Tatajuba, no município de Camocim, no interior do Ceará.

As causas do óbito ainda não foram divulgadas pelos órgãos competentes. A vítima era Victor Cipriano Vilela, de 30 anos de idade. Em seu perfil das redes sociais, o atleta indica que ele também era instrutor de kitesurf.

Em razão do acidente, a organização do “Tatajuba Kite Festival" comunicou o cancelamento integral da competição, por meio de uma nota de pesar, publicada nas redes sociais.

“Com profundo pesar, comunicamos o falecimento de um dos participantes. Em respeito à memória do atleta, à sua família e aos amigos, a organização cancela integralmente o evento. Estamos consternados. Equipe, atletas e parceiros estão em luto”, escreveu a organização da competição.

A irmã do atleta, Dayane Cipriano, também lamentou a perda: “Te amo eternamente. É impossível entender a dor que estou sentindo. Perdi minha metade”.

O POVO entrou em contato com os organizadores do evento e com o Corpo de Bombeiros Militares do Ceará (CBMCE), por email, para entender as circunstâncias do acidente, e aguarda respostas do CBMCE.

A matéria será atualizada quando houver retorno.

Veja íntegra da nota da organização do evento sobre a morte do atleta de kitesurf

É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de um de nossos atletas, que além de companheiro de jornada, era também um grande amigo e parte essencial da nossa comunidade. Neste momento de dor e consternação, pedimos a todos um pouco de compreensão e empatia.

Estamos enfrentando um tempo muito difícil, e nossa prioridade agora é prestar todo o apoio necessário à família e aos amigos mais próximos. Sabemos que há dúvidas e preocupações, mas pedimos calma e paciência enquanto lidamos com essa triste situação com o máximo de respeito e cuidado.

Em sinal de luto e solidariedade, todas as atividades do evento foram suspensas. Acreditamos que esse é um gesto mínimo diante da grandeza da vida e da memória daquele que nos deixou.

Agradecemos pela compreensão e pelo carinho de todos.