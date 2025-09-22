Brasil volta a ser campeão internacional

Foto: Dimitrii / HLTV Com o título da Fissure Playground 2, Furia conquista o maior título da sua história no Counter-Strike

O Brasil voltou a levantar uma taça internacional no cenário competitivo de Counter-Strike, um dos jogos de esportes eletrônicos disputados mundialmente. Neste domingo, 21, a Furia derrotou a The MongolZ, equipe da Mongólia número 1 do ranking mundial, por 3 a 2 na final da Fissure Playground 2, disputada em Belgrado, na Sérvia. O título marca o momento mais importante da organização desde sua entrada na modalidade e recoloca o País entre os protagonistas da cena global. A final foi transmitida para mais 250 mil brasileiros simultâneos. Com a conquista, a organização brasileira embolsa US$ 200 mil (cerca de R$ 1 milhão) e a equipe brasileira passa a figurar entre as principais do mundo. (Wanderson Trindade)