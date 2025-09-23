Ceará realiza mais de três mil cirurgias em mutirão; fila ainda tem 60 mil à espera de procedimento

Foto: FÁBIO LIMA ￼104 UNIDADES de saúde de 54 cidades participaram da ação

Com previsão de uma nova edição ainda neste ano, o mutirão "Dia C de Cirurgias", que tenta acelerar procedimentos eletivos no Ceará, somou 3.067 cirurgias no sábado, 20. Número é 18% acima do planejado, ultrapassando em 467 a meta inicial de 2.600 cirurgias, sendo a maioria (1.663) de Oftalmologia. Cerca de 60 mil pessoas ainda estão na fila.

O maior volume de atendimentos ocorreu em Fortaleza e Região Metropolitana, com 1.204 cirurgias. Em seguida aparecem as regiões:



- Norte: 1.071

- Sul: 459

- Litoral Leste/Jaguaribe: 213

- Sertão Central: 120

De acordo com a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), 104 unidades de saúde em 54 cidades participaram da ação, entre hospitais da rede estadual, equipamentos municipais e serviços conveniados.

Ao todo, 16 especialidades médicas foram contempladas: Oftalmologia, Cirurgia Geral, Ortopedia/Traumatologia, Ginecologia, Bucomaxilar, Oncologia, Urologia, Aparelho Digestivo, Vascular, Otorrinolaringologia, Cardiologia, Mastologia, Cirurgia Pediátrica, Neurocirurgia, Pneumologia, e Cabeça e Pescoço.

A secretária da Saúde do Estado, Tânia Mara Coelho, destacou a importância dos números, divulgados nesta segunda-feira, 22.

“Esse número superou nossas expectativas e demonstra a força da rede Sesa quando unimos esforços. Foi uma surpresa positiva ver tantas pessoas atendidas em especialidades como Cirurgia Geral, Ortopedia, Bucomaxilo, garantindo a retomada da qualidade de vida de muitos pacientes que aguardavam há anos”.

Comparativo e histórico

De acordo com a titular da Sesa, o volume registrado no mutirão representou um aumento de 724% em relação à média diária de cirurgias realizadas no Ceará entre janeiro e agosto de 2025.

Somente neste ano, conforme a Sesa, já foram realizados cerca de 100 mil procedimentos. Em 2024, o número ultrapassou 160 mil cirurgias. A Secretaria informou que, desde o início do Programa de Redução de Fila de Cirurgias Eletivas, em 2023, o Estado já soma 388.410 procedimentos concluídos.

Mais de 60 mil pessoas ainda aguardam por cirurgias

Mesmo com os resultados, cerca de 60 mil pacientes seguem cadastrados na fila de espera para procedimentos programados e não urgentes. No Dia C, a prioridade foi dada às especialidades de maior demanda, como Oftalmologia — uma das filas mais extensas — e Cirurgia Geral. Os pacientes foram chamados conforme ordem de cadastro e regras de regulação.

“É importante lembrar que, além do Dia C, todos os dias há cirurgias acontecendo na rede estadual. O mutirão foi uma forma de aproveitar a capacidade instalada do fim de semana para ampliar o número de procedimentos”, ressaltou Tânia Mara Coelho.

Organização e logística

De acordo com Melissa Medeiros, responsável pelo Programa Estadual de Redução de Filas de Cirurgias Eletivas da Sesa, a preparação para o mutirão envolveu não apenas o agendamento dos procedimentos, mas também a realização de exames laboratoriais e de imagem, além da orientação aos pacientes.

“Uma equipe central esteve dedicada à coordenação e ao monitoramento das ações em todas as regiões do Estado. Esse trabalho próximo dos prestadores e unidades hospitalares foi essencial para sensibilizar e engajar todos os envolvidos, mostrando que, mesmo em um território tão extenso, o Ceará pode funcionar de forma estratégica e integrada como uma verdadeira rede”, destacou.

O secretário executivo de Atenção à Saúde e Desenvolvimento Regional, Lauro Perdigão, destacou o impacto qualitativo da ação:

“O movimento gerou um impacto muito forte: trouxe otimismo aos municípios e hospitais participantes e despertou em outros a vontade de também se engajar. Ficamos com o sentimento de missão cumprida e, ao mesmo tempo, com o desejo de repetir a experiência, sempre lembrando da necessidade de planejamento para que tudo aconteça em sintonia”.

Investimento e parceria federal

Ainda de acordo com a Sesa, durante o Dia C, foi assinada uma portaria que garantiu a liberação de R$ 22 milhões em recursos adicionais para o Ceará, somando-se a outros R$ 52 milhões já repassados pelo programa federal Agora Tem Especialistas.

A iniciativa, que funciona de forma integrada entre União, estados e municípios, busca acelerar o acesso da população a consultas, exames, cirurgias e tratamentos especializados, fortalecendo a rede pública de saúde e dando mais agilidade ao atendimento dos pacientes.

