Com trio cearense, Esportes O POVO e TV O POVO transmitem mata-mata do Brasileiro de Futsal

Foto: Gabriel Silva / Ceará SC ￼CEARÁ, Fortaleza (na foto) e São João do Jaguaribe estão no mata-mata

O futsal cearense marca presença no mata-mata do Campeonato Brasileiro, e o Esportes O POVO acompanha de perto. Os três representantes do Estado — Fortaleza, Ceará e São João Jaguaribe — terão suas partidas nas oitavas de final transmitidas pelo canal oficial do Esportes O POVO no Youtube e na TV O POVO, com narração de Liuê Góis e Alessandro Oliveira, além da equipe especializada da Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS).

O Fortaleza chega ao mata-mata embalado. O Leão do Pici encerrou a primeira fase como líder do Grupo A, com 22 pontos em dez jogos. O adversário nas oitavas é o Sorriso Futsal, do Mato Grosso, que terminou na oitava colocação do Grupo B. O jogo de ida será com o Tricolor de visitante, na próxima quinta-feira, 25, às 20 horas.



O Ceará protagonizou uma campanha segura e avançou às oitavas de final como o quarto colocado do Grupo B, com 16 pontos somados, atrás apenas do Paraná, Passo Fundo e Traipu. O Vovô agora encara o Vasco, que terminou no quinto lugar do Grupo A. O duelo de ida acontece no próximo domingo, 28, às 11 horas, no Rio de Janeiro.

O São João Jaguaribe, por sua vez, avançou na sétima colocação do Grupo A e terá pela frente o Passo Fundo. A equipe do Interior chega para tentar surpreender o time que teve a segunda melhor campanha geral da competição. A primeira partida entre as equipes será também no próximo domingo, 28, às 11 horas, com mando do clube cearense.

"Essa transmissão é muito simbólica para o Esportes O POVO. Estar ao lado dos clubes cearenses em uma competição nacional reforça nosso compromisso em valorizar e difundir o esporte local, levando emoção e informação ao torcedores", destaca Lucas Mota, editor de Esportes do O POVO.

São João do Jaguaribe é outro clube cearense que disputa o mata-mata do Campeonato Brasileiro de Futsal Crédito: São João do Jaguaribe/Instagram

A entrada do futsal na grade de programação reforça o projeto da TV O POVO de valorizar ainda mais o esporte.

"A transmissão do futsal inaugura um novo momento na TV O POVO, onde os esportes ganham novos protagonismo na emissora, incluindo exibições de diversos campeonatos. Tudo com a competência reconhecida da equipe de jornalistas esportivos", afirma o editor-chefe do Núcleo de Imagem do O POVO, Chico Marinho.

Jogos do trio cearense no mata-mata do Brasileiro de Futsal:

Ida

25/9: Sorriso Futsal x Fortaleza - 20 horas (Canal do Esportes O POVO no Youtube e TV O POVO)

28/9: Vasco x Ceará - 11 horas (Canal do Esportes O POVO no Youtube e TV O POVO)

28/9: São João Jaguaribe x Passo Fundo - 11 horas (Canal do Esportes O POVO no Youtube)

Volta