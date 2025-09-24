Evandro enfrenta protesto após novo ajuste fiscal

Ida
25/9: Sorriso Futsal x Fortaleza - 20 horas (Canal do Esportes
O POVO no Youtube e TV O POVO)
28/9: Vasco x Ceará - 11 horas (Canal do Esportes O POVO no Youtube e TV O POVO)
28/9: São João Jaguaribe x Passo Fundo - 11 horas (Canal do Esportes
O POVO no Youtube)
Volta
4/10: Passo Fundo x São João Jaguaribe - 19 horas (Canal do Esportes O POVO no Youtube e TV O POVO)
5/10: Ceará x Vasco - 11 horas (Canal do Esportes O POVO no Youtube)
7/10: Fortaleza x Sorriso Futsal - 20 horas (Canal do Esportes O POVO no Youtube e TV O POVO)