Prévia da inflação de Fortaleza sobe 0,4% em setembro, mas frutas têm queda

A prévia da inflação de Fortaleza e da Região Metropolitana (RM) subiu 0,4% em setembro, puxada pelo aumento na energia elétrica residencial. Contudo, diversas frutas e legumes obtiveram queda na casa dos dois dígitos.
Confira mais abaixo os produtos que mais aumentaram e abaixaram no mês.
No trimestre, ou seja, de julho a setembro, a alta é de 0,54%. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira, 25.
Assim, referem-se às famílias com rendimentos de um a quarenta salários mínimos, independentemente da fonte de rendimentos.
No Brasil, o índice subiu 0,48%. Com isso, a RMF registrou a sexta maior do País no mês. Outros dado apresentado pela pesquisa é o acumulado dos últimos doze meses, que obteve 5,26%.
No mês, dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, três seguiram a tendência de inflação na Grande Fortaleza: habitação (3,62%), vestuário (1,19%) e despesas pessoais (0,14%). Em relação ao de transportes, houve uma estabilidade.
Por outro lado, as baixas ocorreram em:
No Brasil, a prévia da inflação subiu para 0,48% em setembro, após registrar uma deflação de 0,14% em agosto.
Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, cinco tiveram alta no mês de setembro. A maior variação e o maior impacto positivo vieram de habitação (3,31%).
Alimentação e bebidas (-0,35%) registrou a quarta redução consecutiva na média de preços. As demais variações ficaram entre o recuo de 0,25% de transportes e o aumento de 0,97% em vestuário.
Quanto aos índices regionais, as 11 áreas de abrangência tiveram alta em setembro. A maior variação foi observada em Recife (0,80%), por conta da alta da energia elétrica residencial (10,69%) e da gasolina (4,78%).
Já o menor resultado ocorreu em Goiânia (0,10%), que registrou queda nos preços da gasolina (-2,78%) e do tomate (-24,39%).