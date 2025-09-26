Prévia da inflação de Fortaleza sobe 0,4% em setembro, mas frutas têm queda

Foto: AURÉLIO ALVES ￼TOMATE foi o produto cujo preço mais caiu no período

A prévia da inflação de Fortaleza e da Região Metropolitana (RM) subiu 0,4% em setembro, puxada pelo aumento na energia elétrica residencial. Contudo, diversas frutas e legumes obtiveram queda na casa dos dois dígitos.

Confira mais abaixo os produtos que mais aumentaram e abaixaram no mês.

No trimestre, ou seja, de julho a setembro, a alta é de 0,54%. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira, 25.

Assim, referem-se às famílias com rendimentos de um a quarenta salários mínimos, independentemente da fonte de rendimentos.

No Brasil, o índice subiu 0,48%. Com isso, a RMF registrou a sexta maior do País no mês. Outros dado apresentado pela pesquisa é o acumulado dos últimos doze meses, que obteve 5,26%.

Confira o IPCA-15 de setembro em cada localidade pesquisada

Recife (PE): 0,80%

Belém (PA): 0,62%

São Paulo (SP): 0,60%

Curitiba (PR): 0,55%

Rio de Janeiro (RJ): 0,55%

Fortaleza (CE): 0,40%

Brasília (DF): 0,37%



Porto Alegre (RS): 0,35%



Salvador (BA): 0,32%



Belo Horizonte (MG): 0,25%



Goiânia (GO): 0,10%

No mês, dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, três seguiram a tendência de inflação na Grande Fortaleza: habitação (3,62%), vestuário (1,19%) e despesas pessoais (0,14%). Em relação ao de transportes, houve uma estabilidade.

Por outro lado, as baixas ocorreram em:

Artigos de residência (-0,76%)

Alimentação e bebidas (-0,75%)

Comunicação (-0,45%)

Saúde e cuidados pessoais (-0,08%)

Educação (-0,03%)

Confira o que ficou mais caro na Grande Fortaleza em setembro

Energia elétrica residencial: 12,64%

Chocolate e achocolatado em pó: 4,12%

Ventilador: 3,74%

Chocolate em barra e bombom: 3,72%



Blusa: 3,23%



Saiba o que ficou mais barato na Grande Fortaleza em setembro

Tomate: -26,39%



Manga: -13,79%



Cebola: -13,61%



Laranja-pera: -13,39%



Goiaba: -10,93%

Cenário nacional

No Brasil, a prévia da inflação subiu para 0,48% em setembro, após registrar uma deflação de 0,14% em agosto.

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, cinco tiveram alta no mês de setembro. A maior variação e o maior impacto positivo vieram de habitação (3,31%).

Alimentação e bebidas (-0,35%) registrou a quarta redução consecutiva na média de preços. As demais variações ficaram entre o recuo de 0,25% de transportes e o aumento de 0,97% em vestuário.

Quanto aos índices regionais, as 11 áreas de abrangência tiveram alta em setembro. A maior variação foi observada em Recife (0,80%), por conta da alta da energia elétrica residencial (10,69%) e da gasolina (4,78%).

Já o menor resultado ocorreu em Goiânia (0,10%), que registrou queda nos preços da gasolina (-2,78%) e do tomate (-24,39%).

Inflação: o que é, de onde vem e como se proteger? | Dei Valor

Mais notícias de Economia