Sandro Dias, o Mineirinho, bate recorde mundial em descida de skate em mega rampa de 70m no RS

Foto: Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Mineirinho é seis vezes campeão mundial skate vertical

O skatista brasileiro Sandro Dias, mais conhecido como Mineirinho, bateu, na tarde desta quinta-feira, 25, o recorde de maior drop do mundo. A conquista foi atingida após o mineiro de 50 anos descer uma mega rampa de 70 metros instalada na fachada do prédio do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), na cidade de Porto Alegre (RS).

Para chegar até tal marca, o skatista realizou outras três descidas. Na primeira delas, ele chegou ao local de rapel e, sob enorme expectativa, dropou de uma altura de 55 metros. Alguns minutos depois, o veterano esportista desceu de uma altura de 60 metros.

Na terceira tentativa, de 65 metros, Sandro Dias já havia batido o recorde mundial, para emoção da família, que acompanhou de perto. Não satisfeito, e ainda com um último drop em mente, o atleta brasileiro ampliou o próprio recorde ao descer os 70 metros.

“Agora vou ser sincero, cheguei em um limite, vou parar por aqui. Já foi bom demais, tem muitas coisas que se impõe nesse cenário, a rampa que nunca existiu antes, uma mistura de muita velocidade, muita força G, condição climática, tá muito vento, quase parei lá em cima porque estava ventando demais. Acho que fui o bastante já, estou satisfeitíssimo. (Isso) provou que a gente consegue se superar a hora que a gente quiser”, disse.

“Nunca esperava que fosse dropar uma rampa de 70 metros, mais de 70 metros. Estou feliz, obrigado mãe e pai que devem estar com o coração na mão (chora), me preparei para isso. Tudo o que fiz foi muito pior que isso, por isso estava muito seguro. Temos que saber a hora de parar, quebramos recordes. Qualquer vacilo chega a ser risco de morte, vamos preservar nossa vida. Excelente onde a gente chegou, estou muito feliz. Agora é comemorar!”, celebrou o seis vezes campeão mundial skate vertical.