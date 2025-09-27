35º Cine Ceará: filme equatoriano sobre memória é o grande vencedor da noite

O 35º Cine Ceará terminou nesta sexta-feira, 26. O Cineteatro São Luiz foi palco da solenidade que iniciou com a premiação das mostras competitivas de curtas e longas-metragens.
O público - um pouco menor do que esteve presente na quarta-feira, 24, na pré-estreia de “O Agente Secreto” - aguardava com expectativa a revelação das honrarias, além da exibição do aguardado “Morte e Vida Madalena”, do cearense Guto Parente.
O grande vencedor da noite foi o equatoriano “Eco de Luz”, do diretor Misha Vallejo. A produção ganhou as categorias de Melhor filme, Melhor Roteiro e Melhor Montagem na Mostra Competitiva Ibero-Americana.
O longa-metragem também foi eleito o Melhor filme pelo Prêmio da Crítica, concedido pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine) e pela Associação Cearense de Críticos de Cinema (Aceccine), com júri composto pelo professor e crítico de cinema Celso Sabadin, da Abraccine, Thiago Sena, doutorando em comunicação e crítico de cinema e a repórter do O POVO e crítica de cinema, Eduarda Porfírio.
“O filme foi financiado por fundos estatais, quero falar disso porque agora em nosso mundo a cultura corre perigo. Os fundos estatais são muito importantes para a arte. Viva o cinema do Equador, viva o cinema do Brasil e viva o cinema Ibero-Americano”, celebrou Misha após receber o troféu Mucuripe de Melhor Filme.
Outro destaque da noite foi o cubano “Ao Oeste, em Zapata”, do cineasta David BiM. A produção foi a segunda maior premiada galgando as categorias de Melhor Direção, Melhor Fotografia e Melhor Som na Mostra Competitiva Ibero-Americana.
Premiação de Curtas-Metragens
A premiação de curtas-metragens foi mais equilibrada e diversa, com “Fogos de Artifício”, de João Toldi vencendo Melhor Direção e “Thayara”, de Mila Leão ganhando Melhor Filme, ambos pelo Troféu Samburá eleito pelo júri do O POVO e Vida&Arte, entregues pela repórter da casa, Raquel Aquino.
O júri da premiação foi composto por jornalistas e especialistas em audiovisual: Arthur Gadelha, Chico Marinho, Guilherme Gonsalves, Luana Sampaio, Marcos Tardin e Raquel Aquino.
“Vermelho de Bolinha” vencendo Melhor Filme na Mostra Olhar no Ceará, “Minha Mãe é uma vaca”, como Melhor Filme na Mostra Brasileira de Curtas, e “Boi de Salto” eleito Melhor Filme na Mostra Brasileira pelo Prêmio da Crítica.
Confira a lista completa de vencedores do Cine Ceará:
MOSTRA COMPETITIVA IBERO-AMERICANA DE LONGA-METRAGEM Prêmio: Troféu Mucuripe
Melhor Longa-metragem ‘Eco de Luz’, de Misha Vallejo (Equador) (Troféu Mucuripe e cheque no valor de R$ 40 mil)
Melhor Direção David Beltrán i Mari, por “Al oeste, en Zapata” (Cuba/Espanha)
Melhor Atuação Principal Sergio Prina, por “Un Cabo Suelto”, de Daniel Hendler (Uruguai/Argentina/Espanha)
Melhor Atuação Coadjuvante Pilar Gamboa, por “Un Cabo Suelto”, de Daniel Hendler (Uruguai/Argentina/Espanha)
Melhor Roteiro Misha Vallejo e Mayfe Ortega, por “Eco de Luz”, de Misha Vallejo (Equador)
Melhor Fotografia David Beltrán i Mari, por “Al oeste, en Zapata” (Cuba/Espanha)
Melhor Montagem Andrés Cornejo, por “Eco de Luz”, de Misha Vallejo (Equador)
Melhor Trilha Sonora Original Alain Emile, por “Esta Isla”, de Lorraine Jones e Cristian Carretero (Porto Rico)
Melhor Som Jesús Bermúdez e David Beltrán, por “Al oeste, en Zapata”, de David Beltrán i Mari (Cuba/Espanha)
Melhor Direção de Arte Gerardo Veja, por “Esta Isla”, de Lorraine Jones e Cristian Carretero (Porto Rico)
PRÊMIO DA CRÍTICA - ABRACCINE/ACECCINE - Associação Brasileira de Críticos de Cinema/ Associação Cearense de Críticos de Cinema Melhor Longa-metragem “Eco de Luz”, de Misha Vallejo (Equador)
MOSTRA COMPETITIVA BRASILEIRA DE CURTA-METRAGEM Prêmio: Troféu Mucuripe
Melhor Curta-metragem “Minha Mãe é Uma Vaca”, de Moara Passoni (Mato Grosso do Sul/São Paulo)
Melhor Direção Caio Barretto Briso e Susanna Lira por “Réquiem para Moïse” (Rio de Janeiro)
Melhor Roteiro Tássia Araújo por “Boi de Salto” (Piauí)
PRÊMIO DA CRÍTICA - ABRACCINE/ ACECCINE - Associação Brasileira de Críticos de Cinema/ Associação Cearense de Críticos de Cinema Melhor Curta-metragem “Boi de Salto”, de Tássia Araújo (Piauí)
PRÊMIO CANAL BRASIL DE CURTAS - Melhor Filme Troféu Canal Brasil e prêmio no valor de R$ 15 mil “Peixe Morto”, de João Fontenele (Ceará)
TROFÉU SAMBURÁ - O Povo e Vida & Arte - Melhor Filme "Thayara", de Mila Leão (Paraná)
TROFÉU SAMBURÁ - O Povo e Vida & Arte - Melhor Direção "Brincadeira de Criança", de João Toldi (São Paulo)
MOSTRA OLHAR DO CEARÁ Prêmio: Troféu Mucuripe
Melhor Longa-metragem “Centro Ilusão”, de Pedro Diogenes
Melhor Curta-metragem “Vermelho de Bolinhas”, de Joedson Kelvin e Renata Fortes Ganha também o Prêmio Unifor de Cinema (Prêmio de R$ 5 mil para o Melhor Curta-metragem da Mostra Olhar do Ceará eleito pelo Júri Oficial)