Motoristas de aplicativo em Fortaleza poderão realizar a vistoria de veículos online

MOTORISTAS devem enviar fotos e vídeos

Motoristas de aplicativo em Fortaleza poderão realizar a autovistoria de veículos de forma digital. O serviço, lançado pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) nesta sexta-feira, 26, permite que os condutores enviem fotos e vídeos, via aplicativo, para comprovar as condições de segurança do automóvel.

A ferramenta possibilita que todo o processo de verificação de itens de segurança seja feito online, diretamente pelo celular.

Para realizar o serviço, é necessário acessar o site e seguir as instruções da plataforma.

Ao todo, devem ser enviadas 30 fotos e quatro vídeos para comprovar as condições dos mesmos itens exigidos na vistoria presencial, como o estado dos pneus, do sistema elétrico, da carroceria, assim como as condições gerais do veículo e conformidade com as normas de segurança.

A Capital conta com 180 mil motoristas de aplicativo cadastrados em plataformas. Do total, 50 mil vivem desse segmento.

No ano em que a Prefeitura de Fortaleza registrou o maior número de vistorias, em 2019, apenas 20 mil desses profissionais teriam realizado o serviço, de acordo com o Superintendente da Etufor, George Dantas.

Durante a solenidade de lançamento da ferramenta, o prefeito Evandro Leitão (PT) destacou que a iniciativa traz agilidade para os profissionais e revelou que, nos próximos dias, a modalidade deve ser estendida para outro segmento.

“Isso traz mais agilidade, faz com que as pessoas muitas vezes não tenham que ir uma, duas, três vezes, retornando; perdendo tempo, perdendo dinheiro, perdendo clientes. A gente está trazendo mais celeridade e tendo um olhar diferenciado, respeitando uma categoria que é tão importante”, ressaltou.

Como funciona o serviço?

Segundo George Dantas, a descentralização do serviço possibilita aos profissionais da categoria realizar a vistoria de casa, ou durante o intervalo de trabalho, sem precisar parar seu horário de operação.

“Em um período de doze meses, de acordo com a placa do veículo, o profissional de aplicativo tem que realizar essa vistoria, que é a ocasião em que a gente faz uma revisão de todos os itens necessários de conforto e segurança no veículo”, explica o superintendente da Etufor.

Ele detalha como o serviço funciona na prática. O primeiro passo é a realização de um cadastro, utilizando o número de Cadastro da Pessoa Física (CPF) e a placa do veículo.

Em seguida, há a emissão do Documento de Arrecadação Municipal (DAM). A taxa, no valor de R$ 134,98, é a mesma do serviço na modalidade presencial.

O próximo passo é seguir as instruções do aplicativo para a captação das fotos e dos vídeos exigidos. “Essas fotos, entrando dentro dos parâmetros, são aprovadas pelo agente da Etufor e depois o profissional recebe o selo, certificando que ele realizou a vistoria a contento”, descreve.

Conforme Dantas, a aprovação deve ocorrer em um prazo de até 48 horas após a captação das imagens. Após a conclusão do processo de vistoria, o profissional recebe um selo virtual.

Em caso de reprovação, será solicitada a revisão das imagens captadas. "A gente entra em contato pelo WhatsApp cadastrado pelo motorista e solicita a correção daquele item. É aberto o prazo para que o motorista corrija aquele item e capte novamente a imagem", explica o superintendente.

A identidade visual também é verificada, conforme o Decreto Municipal nº 14.415/2019. A medida exige a fixação de um adesivo de até 14 cm x 14 cm no canto superior direito do vidro traseiro com a logomarca do aplicativo ou a frase: “Este veículo trabalha por aplicativos”.

Outro critério obrigatório é o tempo de uso do automóvel, que não pode ultrapassar 10 anos. A vistoria tem validade de 12 meses, e o não cumprimento dentro do prazo pode acarretar penalidades como multa e apreensão do veículo em fiscalizações da Etufor.

Além da nova opção virtual, as vistorias continuam sendo realizadas presencialmente, de forma descentralizada e na sede da Etufor e em quatro postos de atendimento localizados nos bairros Aerolândia, Demócrito Rocha, Maraponga e Parangaba.

Veja o passo a passo de como fazer a autovistoria:

Acesse o site www.clickvistoria.com.br pelo celular



Preencha seus dados pessoais e as informações do veículo

Efetue o pagamento da taxa, que é o mesmo valor da vistoria presencial

Siga o passo a passo indicado na plataforma e envie as fotos e vídeos solicitados do veículo

O selo virtual é gerado e enviado para o e-mail

Motorista de aplicativo comemoram a iniciativa

“Eu achei super didático”, celebrou o motorista de aplicativo Tiago Marinho, de 33 anos. Para ele, a digitalização do serviço ajuda a economizar tempo e faz a diferença na rotina.

“Eu não precisei ter trabalho algum. Antigamente você tinha a desculpa de ter que se deslocar até um local. Hoje em dia, não, na minha casa mesmo eu desenrolo. É tudo tranquilo”, relatou o motorista.

Ele destaca ainda a facilidade no uso da ferramenta. “Você faz o cadastro, com o CPF e os dados do veículo e depois ele vai instruindo aos poucos como você deve proceder. Por mais que você não tenha conhecimento algum de internet, você vai conseguir fazer. Não tem mais desculpa”, conta.

Para a motorista de aplicativo Ana Valéria, 33, a iniciativa tornou a vistoria um processo bem mais fácil para os profissionais da categoria. Ela relembra que era “agendava, esperava dois ou três dias e quando chegava lá, pegava aquela fila imensa”.

“Está sendo iniciado hoje e vai ser bem mais fácil para a gente. Antes, a gente tinha que ir na sede da Etufor. Agora, não. A gente pode fazer a vistoria em qualquer local, parada entre uma viagem ou outra, em uma praça, ou em casa mesmo. Vai ser de suma importância para nós motoristas”, afirma.

