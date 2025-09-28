Henrique Hissa as inovações na saúde e no bem-estar

Foto: Arquivo Pessoal Empresário Henrique Hissa, criador da Blu e do iTraining

O empresário cearense Henrique Hissa sempre buscou ideias inovadoras para que praticidade e saúde andassem unidas. Foi neste rumo que criou a Blu, empresa especializada em automação de água mineral, reduzindo o uso de plásticos e o esforço para andar com pesados garrafões.

Mais recentemente, gerou uma nova inovação. Trata-se do iTreini, aplicativo que permite ao usuário treinos personalizados e instruções ao vivo, 24 horas por dia. O serviço, que já possui assinantes em três países diferentes, tem como principal diferencial o ajuste à rotina dos usuários.

Ao O POVO, o empresário falou sobre inovações, bem-estar e inspirações.

O POVO: Antes do iTreini, você fundou a Blu, uma empresa especializada em fornecimento de água. Como surgiu a ideia de criar o iTreini? E como você está fazendo para gerir dois negócios que não são tão próximos assim?

Henrique Hissa: A Blu é um sistema inovador, assim como o iTreini também é. Então, a Blu é um sistema predial de água mineral. A gente fornece para vários condomínios, empresas, indústrias e, no local, não precisa ter o garrafão de água, aquela água descartável, nem as garrafinhas. Tudo isso é eliminado pelo nosso serviço.

Então, traz praticidade e saúde também para as pessoas. Você passa a beber uma água de mais qualidade, uma água mineral, sem nenhum tratamento químico, sem cloro. Você tem uma água realmente mineral, com praticidade, conforto e sofisticação. Esse é o propósito da Blu: levar saúde.



O iTreini também é saúde. Usamos o mesmo gancho, saúde também — só que agora saúde para o corpo. Assim como na Blu o nosso movimento central é eliminar o plástico, no iTreini também é um serviço revolucionário, disruptivo. Uma plataforma global que quer acabar com o sedentarismo no Brasil e no mundo.

OP: Queria que você falasse um pouco mais sobre como funciona o iTreini.

Henrique: Você entra no aplicativo e já tem seu treino estruturado, gravado e gratuito. Além disso, o pessoal entra ao vivo com você, corrigindo, motivando, fazendo com que você realmente execute sua atividade do dia a dia. Você pode treinar onde quiser: na sua casa, na academia do prédio, no parque. Basta abrir o aplicativo que vai ter um profissional ao vivo lhe acompanhando, como se fosse um médico, mas na parte de atividade física.



Você abriu o aplicativo e o pessoal vai estar orientando 24 horas por dia — de manhã, tarde e noite. Então, você entra na hora que quiser, faz o seu horário, não precisa esperar ninguém e faz o seu treino.



OP: Como está funcionando essa logística de oferecer esse serviço de personal training 24 horas?



Henrique: Aqui em Fortaleza, temos o nosso call center, só com personal trainers. Então, esse call center funciona em turnos de 24 horas, atendendo os alunos tanto aqui do Brasil como em Portugal. Por exemplo: quatro ou cinco da manhã no Brasil correspondem a uma e meia da tarde em Portugal. Então, por isso, funciona o turno de 24 horas: porque temos alunos em Portugal, no Brasil e também estamos pegando alunos em Miami, nos Estados Unidos.



Pessoas sedentárias, que não têm tempo para ir à academia, que acham o custo de um personal muito alto. E a gente está com um valor bem acessível, de forma que qualquer pessoa pode ter acesso ao nosso aplicativo.



OP: Como você enxerga que o iTreini pode ajudar pessoas que, além de sedentárias, sofrem também com doenças mentais causadas pelo estresse, cansaço etc?



Henrique: Segundo o IBGE, nas pesquisas mais recentes, 40% dos brasileiros adultos são sedentários. Veja o tamanho dessa massa no Brasil. O sedentarismo causa diabetes, estresse, problemas emocionais, tudo isso começa a ser combatido com atividade física. Quando você inicia sua prática, começa a melhorar cada vez mais sua disposição no dia a dia.



E por que a pessoa não faz atividade física? Uma é pela conveniência, outra é preguiça, ou porque não quer se envolver com outras pessoas na academia, ou porque a academia é longe. Conosco, não: acabou a desculpa. Você faz na hora que quiser, na sua casa. Só com o peso do seu corpo já é uma academia. Não precisa de equipamento de musculação. Montamos um treino para você fazer em casa, em uma esteira simples mesmo, com o próprio corpo. Você consegue treinar 30 ou 40 minutos por dia.



OP: Na sua visão mercadológica, você acha que esse avanço talvez gere até versões específicas para beach tennis ou corrida de rua ?



Henrique: Sim, porque o iTreini consegue atingir qualquer público, desde adolescentes até idosos. O praticante de corrida de rua, por exemplo, precisa também de treino muscular, senão terá problemas de saúde. Um treino acompanhado por um profissional habilitado não precisa ser caro, e o nosso aplicativo não tem custo alto: somente R$ 100 por mês. Digo que é o “Netflix do treino”.



Com R$ 100 por mês, você tem treino acompanhado por um profissional, na hora que quiser, 24 horas por dia, quantas vezes quiser. É um serviço bem acessível para todo mundo.



OP: Você vende saúde nos seus negócios, mas como o esporte e o exercício físico entram na sua rotina?



Henrique: Por que tive a ideia do iTreini? Porque era uma dor que eu tinha. A Blu também nasceu de uma dor: contar as garrafinhas, evitar falta de água, água pesada… Então pensei numa solução viável para o mercado: vamos acabar com o garrafão e colocar um sistema automatizado que chamo de “água mineral inteligente”. Hoje temos três patentes na Blu.



O iTreini também é um serviço revolucionário. Já temos patente em andamento. E eu treino todo dia — em casa ou na academia do meu prédio, e treinava com o personal trainer. Só que o personal às vezes faltava, chegava atrasado, ou eu mesmo me atrasava. Não havia tanto compromisso, e não funcionava bem. Além do custo alto, tanto para mim quanto para outras pessoas, havia faltas tanto do aluno, quanto do profissional.



Daí veio a ideia: criar o iTreini, algo bom para todos — tanto para o profissional quanto para o aluno — e faça com que ninguém abandone a atividade física, fundamental para todos.



OP: como você enxerga o crescimento do aplicativo nesses últimos tempos? Vocês têm uma meta?



Henrique: Nossa meta é ousada, tá? Nosso propósito é tirar 1 milhão de pessoas do sedentarismo até 2030. No Brasil e no mundo, existem cerca de 2 bilhões de sedentários. Então, nossa meta é, até 2030, tirar 1 milhão dessa condição. Estamos correndo atrás desse número e vamos conseguir.