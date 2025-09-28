Foto: Crédito/O POVO ￼ESCOLA de Sobral onde foram disparados tiros

O chão da escola deveria ser sagrado. É nele onde se concentra grande parte das demandas de uma comunidade. Espaço natural de crianças e adolescentes, é na escola que se formam os sujeitos que vão compor a sociedade.

Educação é muito mais do que o ensino. O ambiente escolar reflete e interfere no meio, desenvolve competências de indivíduos que podem transformar o local onde vivem. Os saberes vêm e vão entre o as experiências dos estudantes dentro e fora da instituição.

Num Estado em que mais de 100 crianças e adolescentes até 17 anos foram assassinados em oito meses de 2025, a escola precisa ser espaço para a execução de políticas públicas que mudem essa realidade.

A tragédia de Sobral, onde homens param numa moto e atiram contra alunos dentro do colégio - matando dois e ferindo três - escancara a necessidade de que o poder público, parlamentares, comunidade escolar e sociedade entendam que antes de criminalizar seus jovens é preciso lhes garantir direitos.

Uma das vítimas mortas morava em um residencial que, em apenas uma semana de janeiro, registrou 14 ocorrências com armas de fogo. Uma ONG avisou à Secretaria da Educação que outro aluno da mesma escola corria risco de vida por causa de facções criminosas e nada foi feito.

Não podemos esquecer: todas as crianças e adolescentes são prioridade da nossa Constituição Federal. Assegurar sua proteção é dever da família, da sociedade e do Estado. É seu dever.



