PCDs cobram continuidade dos projetos

Os participantes da ação de ontem também falaram da necessidade de continuidade de projetos. Igor Mesquita, de 29 anos, é gestor público e vice-presidente do Conselho de Pessoas com Deficiência de Fortaleza, ele reconhece a importância de eventos pontuais como esse, mas enfatiza que é necessária uma manutenção diária desses direitos.

"Essa é uma luta de toda a sociedade, tanto nossa como das pessoas que não tem deficiência, porque precisamos ter o nosso protagonismo garantido através do nosso estatuto, que a sociedade, infelizmente, não conhece. É importante lembrar que não existimos apenas no mês de setembro, existimos durante todo o ano, por isso precisamos fortalecer as políticas públicas", explica.

Ainda de acordo com Igor, pessoas com deficiência não buscam sair de casa apenas para fazer tratamentos médicos, mas também desejam estudar, trabalhar e ocupar plenamente os espaços de lazer da cidade. "A maior dificuldade que enfrentamos hoje é a sociedade entender que o paradigma da pessoa com deficiência mudou, pois não saímos de casa só para o médico. Merecemos trabalhar, ocupar os espaços de lazer e tudo o que a constituição brasileira nos oferece".

O Praia Acessível é um projeto da Secretaria do Turismo de Fortaleza (Setfor) em parceria com o Governo do Estado, que acontece mediante agendamento pelo e-mail acessibilidade@setfor.fortaleza.ce.gov.br.