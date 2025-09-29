Cotam apreende 200 quilos de drogas em Fortaleza dentro de malas de viagem

Foto: leitor via WhatsApp ￼MATERIAL apreendido pelo Cotam envolvia maconha, haxixe, crack e cocaína

O Comando Tático Motorizado (Cotam) apreendeu 205 quilos de entorpecente em malas em uma residência no bairro Genibaú, em Fortaleza, neste domingo, 28. A apreensão aconteceu por meio dos policiais militares do Cotam e da Coordenadoria de Inteligência (Coin).

A droga estava em uma residência, onde foi apreendido um carregador de pistola e um simulacro de fuzil. Conforme a apuração do O POVO, o material vinha do Rio de Janeiro e pertencia à facção criminosa Comando Vermelho (CV).

A apreensão foi avaliada preliminarmente em pelo menos R$ 5 milhões, e envolvia entorpecentes diversos: maconha, haxixe, cocaína e crack.

Conforme fonte da Polícia, a residência era um duplex alugado por um casal, preso em flagrante. A composição que atuou foi a do 1º tenente Jones, com a composição do subtenente Robson e o sargento Torres.

Após o Coin receber denúncias sobre o caso, os policiais militares do Cotam foram até o local para realizar a apreensão. O homem preso foi encaminhado à Delegacia de Narcóticos (Denarc).

Segundo a apuração, a ocorrência iniciou por volta do meio-dia. Foram presos Diessica Raiane Vasconcelos Lima e Eneas Francilario dos Santos Félix Filho.

Cotam realizou três operações distintas neste domingo

Na tarde deste domingo, 28, foram realizadas três operações distintas do Cotam. A primeira na rua Heribaldo Costa, bairro João XXIII, onde foram apreendidos dois quilos de maconha. A segunda operação da especializada aconteceu na rua Maceió, onde as composições encontraram um revólver calibre 38.

No terceiro local, na rua 24 de outubro, no Genibaú, os militares encontraram os 200 kg de drogas. A casa era utilizada, exclusivamente, para armazenar material ilícito. Os suspeitos foram autuados por tráfico de drogas.

Conforme fonte do O POVO, a droga foi transportada do Rio de Janeiro para o Ceará. "Sabemos que foi por via terrestre. Por ônibus de viagem ou por carros", informou.

O homem possui antecedentes por organização criminosa e a mulher responde por tráfico de drogas.

O POVO solicitou informações à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda resposta.

Foto: leitor via WhatsApp Drogas estavam armazenadas dentro de malas de viagem



